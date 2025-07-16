https://ria.ru/20250716/ukraina-2029351114.html

"Заложники банды": на Западе признали Россию спасительницей украинцев

"Заложники банды": на Западе признали Россию спасительницей украинцев - РИА Новости, 16.07.2025

"Заложники банды": на Западе признали Россию спасительницей украинцев

После ударов российских ВКС по украинским ТЦК местные жители увидели в России спасителя, пишет журналист Уго Дионисио для Strategic Culture. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:38:00+03:00

2025-07-16T01:38:00+03:00

2025-07-16T01:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После ударов российских ВКС по украинским ТЦК местные жители увидели в России спасителя, пишет журналист Уго Дионисио для Strategic Culture."После всего, что было сказано о Российской Федерации, после обвинений, выдвинутых против Владимира Путина <…> украинцы неожиданно начали смотреть на Россию как на союзника, а может, даже и спасителя", — указано в статье.Журналист также отмечает, что Запад намеренно игнорирует то, что украинцы фактически оказались заложниками агрессивного неонацистского меньшинства. Эксперт задается вопросом, как от людей можно ожидать союза с теми, кто обрек их на такое существование."Таким образом, происходит эволюция, если не в умах, то, по крайней мере, во внешнем выражении мыслей <…> Это хорошее предзнаменование завершения кошмара, который превратил большинство украинцев в заложников проплаченной киевской банды. Это стало возможно только потому, что Россия никогда не воевала с украинским народом, и он, наконец начал это признавать", — заключил Дионисио.Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным целям Украины. Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. Согласно сводкам ведомства, только за последнюю неделю ВКС разгромили не менее десятка военкоматов в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.Украинское население восторженно встретило удары по системе силовой мобилизации. Ранее представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что местные стали намного чаще передавать информацию о расположении военкоматов и их сотрудниках.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html

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