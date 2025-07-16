"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины
Тридцать пять лет назад Украина приняла Декларацию о суверенитете
© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. "Первый гвоздь в гроб советской империи", — сказал в тот день советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Тридцать пять лет назад Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете, и сейчас как никогда ощущается цена последствий этого события. О чем не любят вспоминать в Киеве — в материале РИА Новости.
На непростом пути
Триста пятьдесят пять депутатов — за. Против — всего четыре. Не голосовали 26. Воздержавшихся не было. Шестнадцатого июля 1990-го в 10:09 по Киеву Верховный Совет Украинской ССР утвердил Декларацию о государственном суверенитете республики.
Леонид Кравчук
Зал рукоплескал. С трибуны выступил будущий первый президент Украины — в то время еще только второй секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук. Как и все, он был в приподнятом настроении. Речь произнес по-украински. Бодро и без бумажки.
"Суверенность Украины прошла тяжелый путь в истории нашего народа до сегодняшнего дня. Эта историческая дата показывает, что народ Украины двигался к этому уперто и настойчиво", — говорил партийный секретарь еще во вполне привычном советском духе.
И даже подчеркнул, что "коммунисты были не против народа, а всегда с народом". Через год с небольшим Кравчук навечно порвет с компартией, возглавив, по сути, первую на Украине волну декоммунизации. Впрочем, это еще не самое тяжкое расхождение слов с делом.
СССР быстро распадался. Практически все республики охватили национальные распри, возникали вооруженные конфликты. Через почти 70 лет существования Советского Союза все вдруг выяснили, что слишком много отдают другим и мало оставляют себе.
Митинг на железнодорожном разъезде в Тирасполе. 1991
Украина была второй по численности населения (52 миллиона человек) в СССР. Развитая промышленность, сельское хозяйство, выход к Черному морю — лакомый кусок для самостийников. Гласность и демократизация в республиканских парламентах усадили рядом коммунистов, либералов и националистов. И все ратовали за суверенитет. Первой его провозгласила Литва весной 1989-го.
Именно националистическая оппозиция, "Народная рада", настояла на том, чтобы в декларации фигурировала "Украина", а не "Украинская ССР", как хотели в КПУ.
© РИА Новости / В. Атанасов | Перейти в медиабанкПамятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
Особый статус
"Украина не пошла так далеко, как Балтийские республики, воздержавшись от требования полной независимости, но дальше, чем Молдавия, Узбекистан и Российская Федерация, предоставив себе право на собственные вооруженные силы, внутренние войска и органы госбезопасности", — писала британская The Times на следующий день.
Для националистов и либералов декларация была первым шагом к разводу. Для коммунистов — попыткой найти компромисс для заключения нового союзного договора.
© AP PhotoТысяча студентов разбила палаточный лагерь на центральной площади в Киеве с требованием разорвать союзный договор с Москвой
© AP Photo
Тысяча студентов разбила палаточный лагерь на центральной площади в Киеве с требованием разорвать союзный договор с Москвой
В декларации подчеркивалось "национально-культурное возрождение украинского народа". В то же время отмечалось, что Киев "гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного развития".
Обещали безъядерность и нейтралитет.
"Украинская ССР торжественно провозглашает намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", — гласил документ.
Ориентацию на Европу впервые закрепили там же: Украина "непосредственно принимает участие в общеевропейском процессе и европейских структурах". Кроме того, Киев признал преимущество общечеловеческих ценностей над классовыми и приоритет норм международного права перед государственным.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Кривое зеркало
В 1991-м первую годовщину принятия декларации по всей Украине отмечали торжественным возложением цветов к памятникам Ленина. Но советским традициям оставались считаные недели.
Последовал парад суверенитетов. Хотя на референдуме 80 процентов в УССР высказалось за сохранение Советского Союза, новоогаревский процесс буксовал. А после путча в Москве распад страны был уже необратим.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкАлександр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго и Олег Бакланов — представитель МИД СССР, во время пресс-конференции членов так называемого Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)
Александр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго и Олег Бакланов — представитель МИД СССР, во время пресс-конференции членов так называемого Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)
Сразу после провала ГКЧП, 24 августа (теперь это День Незалежності), Верховная рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины — в качестве реализации прошлогодней декларации.
Этот акт, став основой действующей конституции, как указано в ее преамбуле, лишь подтверждал Декларацию о суверенитете, которая до сих пор считается основной.
Кравчук отказался обсуждать что-либо в Ново-Огарево. Первого декабря провели референдум о независимости: 90 процентов — за. Через неделю подписали Беловежские соглашения.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПодписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991
"Многие наши люди думали так: "отвяжемся от СССР — и сразу станем богатыми". <…> Сегодня уже видно, что те, кто, так считал, сейчас бы проголосовали против", — признавал годы спустя Кравчук.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат юридических наук Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отмечает, что декларация об украинском суверенитете превратилась в памятник страны, которая должна была быть, но которую так и не удалось построить.
"Все-таки документ принимали люди, выросшие и воспитанные в Советском Союзе. Они исходили из принципов справедливости и равноправия. То есть то, что в свое время было лозунгами, изложили вполне искренне. Декларация отражала ситуацию в многонациональном государстве, где с уважением относились к соседям, заботились о благосостоянии людей. Все последующие годы киевские руководители Украины ссылались на этот документ и отдавали ему должное, но только на словах. На практике все было наоборот. Если представить декларацию зеркалом, нынешняя Украина себя бы в нем не узнала", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкФестиваль славянских народов на границе России, Украины и Белоруссии. 1994
Фестиваль славянских народов на границе России, Украины и Белоруссии. 1994
По словам экс-депутата Рады Олега Царева, Киев нарушил условия, на которых получил независимость, и поэтому стал виновником украинского кризиса.
"Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил, что декларация включала в себя основания, на которых Украина приобретала суверенитет. Это в первую очередь — нейтральный и внеблоковый статус. Нарушили — поставили под вопрос независимость", — подчеркивает он.
В Киеве и сегодня продолжают игнорировать основу собственной конституции. Не так давно Зеленский заявил с брюссельской трибуны: "Либо у Украины будет ядерное оружие, либо она должна иметь какой-то альянс". На Банковой и не вспоминают, что обещали людям, когда те голосовали на референдуме. Для них остался только красный день в календаре и пафосные речи с далеким от реальности содержанием.