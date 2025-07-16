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"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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08:00 16.07.2025 (обновлено: 08:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html
"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины
"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины - РИА Новости, 16.07.2025
"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины
"Первый гвоздь в гроб советской империи", — сказал в тот день советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Тридцать пять лет назад Украина... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:00:00+03:00
2025-07-16T08:02:00+03:00
украина
ссср
киев
леонид кравчук
владимир путин
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. "Первый гвоздь в гроб советской империи", — сказал в тот день советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Тридцать пять лет назад Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете, и сейчас как никогда ощущается цена последствий этого события. О чем не любят вспоминать в Киеве — в материале РИА Новости.На непростом путиТриста пятьдесят пять депутатов — за. Против — всего четыре. Не голосовали 26. Воздержавшихся не было. Шестнадцатого июля 1990-го в 10:09 по Киеву Верховный Совет Украинской ССР утвердил Декларацию о государственном суверенитете республики.Зал рукоплескал. С трибуны выступил будущий первый президент Украины — в то время еще только второй секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук. Как и все, он был в приподнятом настроении. Речь произнес по-украински. Бодро и без бумажки."Суверенность Украины прошла тяжелый путь в истории нашего народа до сегодняшнего дня. Эта историческая дата показывает, что народ Украины двигался к этому уперто и настойчиво", — говорил партийный секретарь еще во вполне привычном советском духе.И даже подчеркнул, что "коммунисты были не против народа, а всегда с народом". Через год с небольшим Кравчук навечно порвет с компартией, возглавив, по сути, первую на Украине волну декоммунизации. Впрочем, это еще не самое тяжкое расхождение слов с делом.СССР быстро распадался. Практически все республики охватили национальные распри, возникали вооруженные конфликты. Через почти 70 лет существования Советского Союза все вдруг выяснили, что слишком много отдают другим и мало оставляют себе.Украина была второй по численности населения (52 миллиона человек) в СССР. Развитая промышленность, сельское хозяйство, выход к Черному морю — лакомый кусок для самостийников. Гласность и демократизация в республиканских парламентах усадили рядом коммунистов, либералов и националистов. И все ратовали за суверенитет. Первой его провозгласила Литва весной 1989-го.Именно националистическая оппозиция, "Народная рада", настояла на том, чтобы в декларации фигурировала "Украина", а не "Украинская ССР", как хотели в КПУ.Особый статус"Украина не пошла так далеко, как Балтийские республики, воздержавшись от требования полной независимости, но дальше, чем Молдавия, Узбекистан и Российская Федерация, предоставив себе право на собственные вооруженные силы, внутренние войска и органы госбезопасности", — писала британская The Times на следующий день.Для националистов и либералов декларация была первым шагом к разводу. Для коммунистов — попыткой найти компромисс для заключения нового союзного договора.В декларации подчеркивалось "национально-культурное возрождение украинского народа". В то же время отмечалось, что Киев "гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного развития".Обещали безъядерность и нейтралитет."Украинская ССР торжественно провозглашает намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", — гласил документ.Ориентацию на Европу впервые закрепили там же: Украина "непосредственно принимает участие в общеевропейском процессе и европейских структурах". Кроме того, Киев признал преимущество общечеловеческих ценностей над классовыми и приоритет норм международного права перед государственным.Кривое зеркалоВ 1991-м первую годовщину принятия декларации по всей Украине отмечали торжественным возложением цветов к памятникам Ленина. Но советским традициям оставались считаные недели.Последовал парад суверенитетов. Хотя на референдуме 80 процентов в УССР высказалось за сохранение Советского Союза, новоогаревский процесс буксовал. А после путча в Москве распад страны был уже необратим.Сразу после провала ГКЧП, 24 августа (теперь это День Незалежності), Верховная рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины — в качестве реализации прошлогодней декларации.Этот акт, став основой действующей конституции, как указано в ее преамбуле, лишь подтверждал Декларацию о суверенитете, которая до сих пор считается основной.Кравчук отказался обсуждать что-либо в Ново-Огарево. Первого декабря провели референдум о независимости: 90 процентов — за. Через неделю подписали Беловежские соглашения."Многие наши люди думали так: "отвяжемся от СССР — и сразу станем богатыми". &lt;…&gt; Сегодня уже видно, что те, кто, так считал, сейчас бы проголосовали против", — признавал годы спустя Кравчук.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат юридических наук Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отмечает, что декларация об украинском суверенитете превратилась в памятник страны, которая должна была быть, но которую так и не удалось построить."Все-таки документ принимали люди, выросшие и воспитанные в Советском Союзе. Они исходили из принципов справедливости и равноправия. То есть то, что в свое время было лозунгами, изложили вполне искренне. Декларация отражала ситуацию в многонациональном государстве, где с уважением относились к соседям, заботились о благосостоянии людей. Все последующие годы киевские руководители Украины ссылались на этот документ и отдавали ему должное, но только на словах. На практике все было наоборот. Если представить декларацию зеркалом, нынешняя Украина себя бы в нем не узнала", — говорит эксперт.По словам экс-депутата Рады Олега Царева, Киев нарушил условия, на которых получил независимость, и поэтому стал виновником украинского кризиса."Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил, что декларация включала в себя основания, на которых Украина приобретала суверенитет. Это в первую очередь — нейтральный и внеблоковый статус. Нарушили — поставили под вопрос независимость", — подчеркивает он.В Киеве и сегодня продолжают игнорировать основу собственной конституции. Не так давно Зеленский заявил с брюссельской трибуны: "Либо у Украины будет ядерное оружие, либо она должна иметь какой-то альянс". На Банковой и не вспоминают, что обещали людям, когда те голосовали на референдуме. Для них остался только красный день в календаре и пафосные речи с далеким от реальности содержанием.
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украина, ссср, киев, леонид кравчук, владимир путин, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, верховная рада украины, владимир зеленский
Украина, СССР, Киев, Леонид Кравчук, Владимир Путин, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины

Тридцать пять лет назад Украина приняла Декларацию о суверенитете

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. "Первый гвоздь в гроб советской империи", — сказал в тот день советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Тридцать пять лет назад Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете, и сейчас как никогда ощущается цена последствий этого события. О чем не любят вспоминать в Киеве — в материале РИА Новости.

На непростом пути

Триста пятьдесят пять депутатов — за. Против — всего четыре. Не голосовали 26. Воздержавшихся не было. Шестнадцатого июля 1990-го в 10:09 по Киеву Верховный Совет Украинской ССР утвердил Декларацию о государственном суверенитете республики.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк Леонид Кравчук
Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Леонид Кравчук
Зал рукоплескал. С трибуны выступил будущий первый президент Украины — в то время еще только второй секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук. Как и все, он был в приподнятом настроении. Речь произнес по-украински. Бодро и без бумажки.
"Суверенность Украины прошла тяжелый путь в истории нашего народа до сегодняшнего дня. Эта историческая дата показывает, что народ Украины двигался к этому уперто и настойчиво", — говорил партийный секретарь еще во вполне привычном советском духе.
И даже подчеркнул, что "коммунисты были не против народа, а всегда с народом". Через год с небольшим Кравчук навечно порвет с компартией, возглавив, по сути, первую на Украине волну декоммунизации. Впрочем, это еще не самое тяжкое расхождение слов с делом.
СССР быстро распадался. Практически все республики охватили национальные распри, возникали вооруженные конфликты. Через почти 70 лет существования Советского Союза все вдруг выяснили, что слишком много отдают другим и мало оставляют себе.
© РИА Новости / И. Зенин | Перейти в медиабанкМитинг на железнодорожном разъезде в Тирасполе. 1991
Митинг на железнодорожном разъезде в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / И. Зенин
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Митинг на железнодорожном разъезде в Тирасполе. 1991
Украина была второй по численности населения (52 миллиона человек) в СССР. Развитая промышленность, сельское хозяйство, выход к Черному морю — лакомый кусок для самостийников. Гласность и демократизация в республиканских парламентах усадили рядом коммунистов, либералов и националистов. И все ратовали за суверенитет. Первой его провозгласила Литва весной 1989-го.
Именно националистическая оппозиция, "Народная рада", настояла на том, чтобы в декларации фигурировала "Украина", а не "Украинская ССР", как хотели в КПУ.
© РИА Новости / В. Атанасов | Перейти в медиабанкПамятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / В. Атанасов
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Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975

Особый статус

"Украина не пошла так далеко, как Балтийские республики, воздержавшись от требования полной независимости, но дальше, чем Молдавия, Узбекистан и Российская Федерация, предоставив себе право на собственные вооруженные силы, внутренние войска и органы госбезопасности", — писала британская The Times на следующий день.
Для националистов и либералов декларация была первым шагом к разводу. Для коммунистов — попыткой найти компромисс для заключения нового союзного договора.
© AP PhotoТысяча студентов разбила палаточный лагерь на центральной площади в Киеве с требованием разорвать союзный договор с Москвой
Тысяча студентов разбили палаточный лагерь на центральной площади в Киеве с требованием разорвать союзный договор с Москвой - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
Тысяча студентов разбила палаточный лагерь на центральной площади в Киеве с требованием разорвать союзный договор с Москвой
В декларации подчеркивалось "национально-культурное возрождение украинского народа". В то же время отмечалось, что Киев "гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного развития".
Обещали безъядерность и нейтралитет.
"Украинская ССР торжественно провозглашает намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", — гласил документ.
Ориентацию на Европу впервые закрепили там же: Украина "непосредственно принимает участие в общеевропейском процессе и европейских структурах". Кроме того, Киев признал преимущество общечеловеческих ценностей над классовыми и приоритет норм международного права перед государственным.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза

Кривое зеркало

В 1991-м первую годовщину принятия декларации по всей Украине отмечали торжественным возложением цветов к памятникам Ленина. Но советским традициям оставались считаные недели.
Последовал парад суверенитетов. Хотя на референдуме 80 процентов в УССР высказалось за сохранение Советского Союза, новоогаревский процесс буксовал. А после путча в Москве распад страны был уже необратим.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкАлександр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго и Олег Бакланов — представитель МИД СССР, во время пресс-конференции членов так называемого Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)
Александр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго и Олег Бакланов, представитель МИД СССР во время пресс-конференции членов государственного комитета по чрезвычайному положению - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Александр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго и Олег Бакланов — представитель МИД СССР, во время пресс-конференции членов так называемого Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)
Сразу после провала ГКЧП, 24 августа (теперь это День Незалежності), Верховная рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины — в качестве реализации прошлогодней декларации.
Этот акт, став основой действующей конституции, как указано в ее преамбуле, лишь подтверждал Декларацию о суверенитете, которая до сих пор считается основной.
Кравчук отказался обсуждать что-либо в Ново-Огарево. Первого декабря провели референдум о независимости: 90 процентов — за. Через неделю подписали Беловежские соглашения.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПодписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991
"Многие наши люди думали так: "отвяжемся от СССР — и сразу станем богатыми". <…> Сегодня уже видно, что те, кто, так считал, сейчас бы проголосовали против", — признавал годы спустя Кравчук.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат юридических наук Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отмечает, что декларация об украинском суверенитете превратилась в памятник страны, которая должна была быть, но которую так и не удалось построить.
"Все-таки документ принимали люди, выросшие и воспитанные в Советском Союзе. Они исходили из принципов справедливости и равноправия. То есть то, что в свое время было лозунгами, изложили вполне искренне. Декларация отражала ситуацию в многонациональном государстве, где с уважением относились к соседям, заботились о благосостоянии людей. Все последующие годы киевские руководители Украины ссылались на этот документ и отдавали ему должное, но только на словах. На практике все было наоборот. Если представить декларацию зеркалом, нынешняя Украина себя бы в нем не узнала", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкФестиваль славянских народов на границе России, Украины и Белоруссии. 1994
Фестиваль славянских народов на границе России, Украины и Белоруссии. 1994 год - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Фестиваль славянских народов на границе России, Украины и Белоруссии. 1994
По словам экс-депутата Рады Олега Царева, Киев нарушил условия, на которых получил независимость, и поэтому стал виновником украинского кризиса.
"Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил, что декларация включала в себя основания, на которых Украина приобретала суверенитет. Это в первую очередь — нейтральный и внеблоковый статус. Нарушили — поставили под вопрос независимость", — подчеркивает он.
В Киеве и сегодня продолжают игнорировать основу собственной конституции. Не так давно Зеленский заявил с брюссельской трибуны: "Либо у Украины будет ядерное оружие, либо она должна иметь какой-то альянс". На Банковой и не вспоминают, что обещали людям, когда те голосовали на референдуме. Для них остался только красный день в календаре и пафосные речи с далеким от реальности содержанием.
 
УкраинаСССРКиевЛеонид КравчукВладимир ПутинГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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