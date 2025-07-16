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Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
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15:55 16.07.2025 (обновлено: 17:24 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/udar-2029501196.html
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:55:00+03:00
2025-07-16T17:24:00+03:00
в мире
израиль
дамаск (город)
исраэль кац
сирия
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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV."Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", — указано в материале.Тель-Авив также уже дважды ударил по комплексу зданий генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны.&quot;По новым данным, мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску&quot;, — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.Конфликт с друзами
https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html
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израиль
дамаск (город)
сирия
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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске
Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
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Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
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в мире, израиль, дамаск (город), исраэль кац, сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Исраэль Кац, Сирия
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ

Syria TV: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске

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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.
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"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", — указано в материале.
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Тель-Авив также уже дважды ударил по комплексу зданий генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны.
«

"По новым данным, мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску", — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.

Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.

Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.

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Конфликт с друзами

  • В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
  • Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
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  • По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
  • Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
  • В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их словам, подверглись нападению со стороны правительственных войск.
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В миреИзраильДамаск (город)Исраэль КацСирия
 
 
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