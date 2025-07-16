Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ
Syria TV: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске
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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.
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"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", — указано в материале.
Тель-Авив также уже дважды ударил по комплексу зданий генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны.
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"По новым данным, мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску", — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.
Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.
Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.
Конфликт с друзами
- В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
- Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
- По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
- Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
- В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их словам, подверглись нападению со стороны правительственных войск.