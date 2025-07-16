https://ria.ru/20250716/udar-2029501196.html

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:55:00+03:00

2025-07-16T15:55:00+03:00

2025-07-16T17:24:00+03:00

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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщил телеканал Syria TV."Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", — указано в материале.Тель-Авив также уже дважды ударил по комплексу зданий генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны."По новым данным, мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску", — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.Конфликт с друзами

https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html

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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске. 2025-07-16T15:55 true PT0M07S

Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске 2025-07-16T15:55 true PT1M06S

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в мире, израиль, дамаск (город), исраэль кац, сирия