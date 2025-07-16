Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии
Израиль снова нанес авиаудар по зданию Генштаба ВС Сирии
Читать ria.ru в
КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV.
"Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию Генштаба в Дамаске", — сообщил телеканал, взрыв показали в эфире.
Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила об ударе по его въездным воротам.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил "болезненными ударами", если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге республики.
Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.
Конфликт с друзами
- В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
- Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
- По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
- Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
- В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их словам, подверглись нападению со стороны правительственных войск.