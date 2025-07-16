https://ria.ru/20250716/udar-2029493327.html

Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии

Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии

Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:27:00+03:00

2025-07-16T15:27:00+03:00

2025-07-16T16:02:00+03:00

израиль

сирия

в мире

дамаск (город)

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029499638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce69a208069e25f0e98b96b2d3bb2749.jpg

КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV."Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию Генштаба в Дамаске", — сообщил телеканал, взрыв показали в эфире.Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила об ударе по его въездным воротам.Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил "болезненными ударами", если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге республики.Конфликт с друзами

https://ria.ru/20250716/damask-2029445345.html

https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html

https://ria.ru/20250716/druzy-2029450706.html

израиль

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске 2025-07-16T15:27 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сирия, в мире, дамаск (город), исраэль кац