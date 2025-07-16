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Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
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15:27 16.07.2025 (обновлено: 16:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/udar-2029493327.html
Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии
Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии
Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:27:00+03:00
2025-07-16T16:02:00+03:00
израиль
сирия
в мире
дамаск (город)
исраэль кац
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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV."Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию Генштаба в Дамаске", — сообщил телеканал, взрыв показали в эфире.Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила об ударе по его въездным воротам.Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил "болезненными ударами", если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге республики.Конфликт с друзами
https://ria.ru/20250716/damask-2029445345.html
https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html
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израиль
сирия
дамаск (город)
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Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
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израиль, сирия, в мире, дамаск (город), исраэль кац
Израиль, Сирия, В мире, Дамаск (город), Исраэль Кац
Израиль нанес удар по зданию Генштаба ВС Сирии

Израиль снова нанес авиаудар по зданию Генштаба ВС Сирии

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КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, передает Syria TV.
"Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию Генштаба в Дамаске", — сообщил телеканал, взрыв показали в эфире.
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
СМИ: два мирных жителя получили ранение при израильском ударе по Дамаску
Вчера, 13:03
Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила об ударе по его въездным воротам.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил "болезненными ударами", если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге республики.

Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.

Дым поднимается из центра Сувейды после израильского удара. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов
15 июля, 13:18

Конфликт с друзами

  • В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
  • Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
  • По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
  • Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
  • В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их словам, подверглись нападению со стороны правительственных войск.
Израильские друзы пытаются прорваться через границу с Сирией - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией
Вчера, 13:26
 
ИзраильСирияВ миреДамаск (город)Исраэль Кац
 
 
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