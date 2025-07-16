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ВСУ нанесли 62 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 62 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ нанесли 62 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
Украинская армия в течение суток нанесла 62 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:09:00+03:00
2025-07-16T10:09:00+03:00
2025-07-16T10:09:00+03:00
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 62 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии. Еще 28 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Горностаевка, Малокаховка, Днепряны, Алешки, Каховка, Заводовка, Пролетарка, Песчановка, Каиры, Старая Збурьевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (река), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 62 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 62 удара по левому берегу Днепра Херсонской области