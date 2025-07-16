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Чернышов предложил ввести "учительский капитал" - РИА Новости, 16.07.2025
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01:49 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/uchitel-2029352033.html
Чернышов предложил ввести "учительский капитал"
Чернышов предложил ввести "учительский капитал" - РИА Новости, 16.07.2025
Чернышов предложил ввести "учительский капитал"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:49:00+03:00
2025-07-16T01:49:00+03:00
общество
госдума рф
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов - "Учительский капитал", по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой "Материнский капитал", - сказано в документе. Инициативой предлагается, чтобы сертификат в размере одного миллиона рублей назначался учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку. "Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)", - считает вице-спикер Госдумы. Отмечается, что ожидаемый эффект от программы включает стимулирование притока молодых специалистов в школы за счет понятной долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки; снижение оттока опытных кадров через предоставление значимой "социальной награды" за преданность профессии и длительный стаж; повышение социального статуса и престижа профессии учителя в обществе; улучшение жилищных условий педагогов; а также инвестиции в непрерывное образование учителей и образование их детей.
https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2024846584.html
https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
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общество, госдума рф, борис чернышов (депутат)
Общество, Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат)
Чернышов предложил ввести "учительский капитал"

Чернышов предложил ввести учительский капитал в размере миллиона рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьники во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов - "Учительский капитал", по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой "Материнский капитал", - сказано в документе.
Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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24 июня, 11:00
Инициативой предлагается, чтобы сертификат в размере одного миллиона рублей назначался учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку.
"Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)", - считает вице-спикер Госдумы.
Отмечается, что ожидаемый эффект от программы включает стимулирование притока молодых специалистов в школы за счет понятной долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки; снижение оттока опытных кадров через предоставление значимой "социальной награды" за преданность профессии и длительный стаж; повышение социального статуса и престижа профессии учителя в обществе; улучшение жилищных условий педагогов; а также инвестиции в непрерывное образование учителей и образование их детей.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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ОбществоГосдума РФБорис Чернышов (депутат)
 
 
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