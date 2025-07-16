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Жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу - РИА Новости, 16.07.2025
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10:18 16.07.2025 (обновлено: 11:39 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ubiystvo-2029395117.html
Жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу
Жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу - РИА Новости, 16.07.2025
Жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу
Жителя Красноярска, подругу которого по частям нашли в разных уголках города, заключили под стражу на 2 месяца, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:18:00+03:00
2025-07-16T11:39:00+03:00
красноярск
происшествия
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БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Жителя Красноярска, подругу которого по частям нашли в разных уголках города, заключили под стражу на 2 месяца, сообщили в СУСК по региону. Ранее ведомство сообщало, что силовики задержали подозреваемого в убийстве и расчленении жительницы Красноярска. Отмечалось, что мужчина спрятал части тела своей подруги в разных частях города, чтобы скрыть преступление. Мужчина во всем сознался. "Сегодня Октябрьским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия жителю Красноярска, подозреваемому в убийстве своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Мужчина будет содержаться в СИЗО-1 до 13 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.По версии следствия, инцидент произошел 10 июня. Мужчина вернулся из командировки, поругался со своей подругой и избил её. Проснувшись утром, красноярец обнаружил, что женщина скончалась. Мужчина испугался ответственности и решил скрыть следы преступления. Для этого он расчленил тело, упаковал в пакеты и вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города.
https://ria.ru/20240801/zhitel-1963449575.html
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
Жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу

СК: жителя Красноярска, убившего и расчленившего подругу, заключили под стражу

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Жителя Красноярска, подругу которого по частям нашли в разных уголках города, заключили под стражу на 2 месяца, сообщили в СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщало, что силовики задержали подозреваемого в убийстве и расчленении жительницы Красноярска. Отмечалось, что мужчина спрятал части тела своей подруги в разных частях города, чтобы скрыть преступление. Мужчина во всем сознался.
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"Сегодня Октябрьским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия жителю Красноярска, подозреваемому в убийстве своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Мужчина будет содержаться в СИЗО-1 до 13 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел 10 июня. Мужчина вернулся из командировки, поругался со своей подругой и избил её. Проснувшись утром, красноярец обнаружил, что женщина скончалась. Мужчина испугался ответственности и решил скрыть следы преступления. Для этого он расчленил тело, упаковал в пакеты и вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города.
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