https://ria.ru/20250716/turtsiya-2029493426.html

Мэра Стамбула приговорили к сроку за оскорбление прокурора

Мэра Стамбула приговорили к сроку за оскорбление прокурора - РИА Новости, 16.07.2025

Мэра Стамбула приговорили к сроку за оскорбление прокурора

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за "публичное оскорбление государственного служащего", передал... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:27:00+03:00

2025-07-16T15:27:00+03:00

2025-07-16T15:28:00+03:00

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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за "публичное оскорбление государственного служащего", передал телеканал Habertürk. Поводом для судебного разбирательства стали высказывания Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, чью добросовестность он, как утверждается, поставил под сомнение. Слушания проходили в тюрьме Силиври под Стамбулом, где мэр находится с конца марта после ареста по другому делу, связанному с предполагаемыми финансовыми злоупотреблениями. В январе, давая показания, он настаивал, что лишь реализовал своё право на свободу слова и что его высказывания не содержали ни угроз, ни призывов. "Вынесен приговор по делу об угрозах Экрема Имамоглу против главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека. Экрем Имамоглу был приговорен к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения", - сообщил телеканал. С 23 марта арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Адвокаты отстраненного от должности мэра Имамоглу 7 апреля подали апелляцию на его арест. Член крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. CHP ранее начала сбор подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста Имамоглу.

https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html

https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027425473.html

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