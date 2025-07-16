https://ria.ru/20250716/turtsiya-2029396984.html

В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие

В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2025

В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие

Водитель автобуса в Анкаре столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонный барьер, 20 человек пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:25:00+03:00

2025-07-16T10:25:00+03:00

2025-07-16T10:25:00+03:00

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Анкаре столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонный барьер, 20 человек пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. "Автобус, следовавший вблизи учебно-исследовательской больницы Гюльхане, по неустановленной причине врезался в стоявший перед ним легкий коммерческий автомобиль. Автобус вылетел с дороги и врезался в бетонный барьер эстакады", - сообщил телеканал. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Их доставили в больницы. Телеканал сообщает, что все пострадавшие - граждане Турции.

https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анкара (провинция), турция