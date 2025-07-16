https://ria.ru/20250716/turtsiya-2029396984.html
В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие
В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2025
В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие
Водитель автобуса в Анкаре столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонный барьер, 20 человек пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:25:00+03:00
2025-07-16T10:25:00+03:00
2025-07-16T10:25:00+03:00
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Анкаре столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонный барьер, 20 человек пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. "Автобус, следовавший вблизи учебно-исследовательской больницы Гюльхане, по неустановленной причине врезался в стоявший перед ним легкий коммерческий автомобиль. Автобус вылетел с дороги и врезался в бетонный барьер эстакады", - сообщил телеканал. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Их доставили в больницы. Телеканал сообщает, что все пострадавшие - граждане Турции.
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
В Турции автобус вылетел с дороги и попал в ДТП, есть пострадавшие
TRT Haber: в Анкаре автобус врезался в бетонный барьер, 20 человек пострадали