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Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено" - РИА Новости, 16.07.2025
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Туризм
 
02:57 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/turizm-2029356539.html
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено" - РИА Новости, 16.07.2025
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"
Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:57:00+03:00
2025-07-16T02:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм", - сообщили в организации, уточнив, что он расположен в Краснодарском крае. Там подчеркнули, что услуги, предлагаемые гостям отеля под маркировкой "ультра все включено", предоставляются в полном объеме. "Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками", - пояснили в Роскачестве. В организации заявили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем. "Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что всё, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов", – сказала руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250715/roskachestvo-2029253301.html
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россия, краснодарский край, роскачество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Краснодарский край, Роскачество, Туризм, Новости - Туризм
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"

Первый сертификат соответствия концепции ультра все включено выдали в России

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийAlean Family Doville
Alean Family Doville - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Alean Family Doville. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм", - сообщили в организации, уточнив, что он расположен в Краснодарском крае.
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Там подчеркнули, что услуги, предлагаемые гостям отеля под маркировкой "ультра все включено", предоставляются в полном объеме. "Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками", - пояснили в Роскачестве.
В организации заявили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем.
"Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что всё, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов", – сказала руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении.
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