В Финляндии сообщили о бедственном положении на границе с Россией
Yle: туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов
© Getty Images / Sean GallupПустой пограничный переход Иматра между Финляндией и Россией
© Getty Images / Sean Gallup
Пустой пограничный переход Иматра между Финляндией и Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отсутствие российских туристов ставит под угрозу существование бизнеса в Восточной Финляндии, пишет Yle.
"Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности. Например, немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано так мало поездок", — указано в статье.
В публикации также отмечается, что снижение доходов сильно ударило по всем без исключения. Согласно комментарию менеджера проектов компании Visit Finland, в некоторых случаях предпринимателям пришлось закрыть свои заведения.
Граница между странами закрыта по решению Финляндии. Власти страны начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.