Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви
Союз армян России проведет международную конференцию в защиту Армянской церкви
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Союз армян России проведет международную онлйан-конференцию в защиту Армянской апостольской церкви, заявил РИА Новости глава союза Ара Абрамян.
"Мне звонят с разных стран мира и говорят "господин Абрамян, как это так". Я собираюсь сделать такой Zoom. Потому что очень много людей боятся туда ехать, в Армению. Я буду организовать всеармянскую конференцию в защиту церкви. Чтобы каждый сказал свое мнение. Нельзя бояться", - заявил Абрамян РИА Новости.
По его мнению, истинно верующие люди не должны бояться выступать в защиту церкви и выражать свое мнение по этому поводу.
Абрамян напомнил также, что является руководителем одной из организаций армянской диаспоры – Всемирного армянского конгресса, эта структура также будет участвовать в будущей конференции.
"Сейчас хочу со всем миром говорить в поддержку католикоса. Чтобы мы все вместе выступали в поддержку католикоса", - отметил он.
По его словам, он получает звонки от армян со всего мира, которые возмущены происходящим в Армении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.