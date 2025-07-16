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Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви - РИА Новости, 16.07.2025
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09:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tserkov-2029384958.html
Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви
Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви - РИА Новости, 16.07.2025
Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви
Союз армян России проведет международную онлйан-конференцию в защиту Армянской апостольской церкви, заявил РИА Новости глава союза Ара Абрамян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:32:00+03:00
2025-07-16T09:32:00+03:00
армянская апостольская церковь
ара абрамян
никол пашинян
самвел карапетян
ереван
россия
армения
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Союз армян России проведет международную онлйан-конференцию в защиту Армянской апостольской церкви, заявил РИА Новости глава союза Ара Абрамян. "Мне звонят с разных стран мира и говорят "господин Абрамян, как это так". Я собираюсь сделать такой Zoom. Потому что очень много людей боятся туда ехать, в Армению. Я буду организовать всеармянскую конференцию в защиту церкви. Чтобы каждый сказал свое мнение. Нельзя бояться", - заявил Абрамян РИА Новости. По его мнению, истинно верующие люди не должны бояться выступать в защиту церкви и выражать свое мнение по этому поводу. Абрамян напомнил также, что является руководителем одной из организаций армянской диаспоры – Всемирного армянского конгресса, эта структура также будет участвовать в будущей конференции. "Сейчас хочу со всем миром говорить в поддержку католикоса. Чтобы мы все вместе выступали в поддержку католикоса", - отметил он. По его словам, он получает звонки от армян со всего мира, которые возмущены происходящим в Армении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html
https://ria.ru/20250628/pashinyan-2026021229.html
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027859807.html
ереван
россия
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армянская апостольская церковь, ара абрамян, никол пашинян, самвел карапетян, ереван, россия, армения, в мире
Армянская апостольская церковь, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Ереван, Россия, Армения, В мире
Союз армян России проведет конференцию в защиту апостольской церкви

Союз армян России проведет международную конференцию в защиту Армянской церкви

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Союз армян России проведет международную онлйан-конференцию в защиту Армянской апостольской церкви, заявил РИА Новости глава союза Ара Абрамян.
"Мне звонят с разных стран мира и говорят "господин Абрамян, как это так". Я собираюсь сделать такой Zoom. Потому что очень много людей боятся туда ехать, в Армению. Я буду организовать всеармянскую конференцию в защиту церкви. Чтобы каждый сказал свое мнение. Нельзя бояться", - заявил Абрамян РИА Новости.
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По его мнению, истинно верующие люди не должны бояться выступать в защиту церкви и выражать свое мнение по этому поводу.
Абрамян напомнил также, что является руководителем одной из организаций армянской диаспоры – Всемирного армянского конгресса, эта структура также будет участвовать в будущей конференции.
"Сейчас хочу со всем миром говорить в поддержку католикоса. Чтобы мы все вместе выступали в поддержку католикоса", - отметил он.
По его словам, он получает звонки от армян со всего мира, которые возмущены происходящим в Армении.
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Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Армянская апостольская церковьАра АбрамянНикол ПашинянСамвел КарапетянЕреванРоссияАрменияВ мире
 
 
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