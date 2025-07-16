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В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 16.07.2025
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15:51 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tsennosti-2029499774.html
В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 16.07.2025
В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей приняли в Приднестровье, сообщил журналистам депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:51:00+03:00
2025-07-16T15:51:00+03:00
молдавия
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей приняли в Приднестровье, сообщил журналистам депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Эта идея (принять закон - ред.) родилась достаточно давно, и она базируется на том, что сейчас множество стран взяло курс на то, чтобы вырабатывать и поддерживать нормальные ценности. Также происходит падение уровня многих людей, что показал гей-парад в Кишиневе 15 июня, когда в стране, которая придерживается ценностей православия, нормального отношения к институту брака и семьи, всё это пытаются поломать", - сказал Сафонов. Депутат добавил, что принятые в Приднестровье законопроекты сосредотачиваются на том, чтобы поддержать тех, кто "несет в мир нормальные ценности". "Мы нормальные, здравомыслящие люди, которые не хотят, чтобы общество разбилось на так называемые гендеры в количестве десятков штук. А это делается всегда для того, чтобы дестабилизировать обстановку в той или иной стране... Я думаю, что Приднестровье заслужило право ничего этого не испытывать", - отметил Сафонов. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ-шествия*. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
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молдавия, кишинев, россия, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Сафонов: в ПМР приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
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© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей приняли в Приднестровье, сообщил журналистам депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Эта идея (принять закон - ред.) родилась достаточно давно, и она базируется на том, что сейчас множество стран взяло курс на то, чтобы вырабатывать и поддерживать нормальные ценности. Также происходит падение уровня многих людей, что показал гей-парад в Кишиневе 15 июня, когда в стране, которая придерживается ценностей православия, нормального отношения к институту брака и семьи, всё это пытаются поломать", - сказал Сафонов.
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Депутат добавил, что принятые в Приднестровье законопроекты сосредотачиваются на том, чтобы поддержать тех, кто "несет в мир нормальные ценности". "Мы нормальные, здравомыслящие люди, которые не хотят, чтобы общество разбилось на так называемые гендеры в количестве десятков штук. А это делается всегда для того, чтобы дестабилизировать обстановку в той или иной стране... Я думаю, что Приднестровье заслужило право ничего этого не испытывать", - отметил Сафонов.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ-шествия*. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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