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ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии - РИА Новости, 16.07.2025
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10:34 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tsena-2029400932.html
ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии
ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии - РИА Новости, 16.07.2025
ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:34:00+03:00
2025-07-16T10:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей. Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве. Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.
https://ria.ru/20250708/tsena-2027835057.html
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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

ФАС согласовала цену на первый российский дженерик "Рисдиплам" для лечения СМА

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве.
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8 июля, 10:06
"Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении.
В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей.
Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве.
Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.
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