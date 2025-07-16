https://ria.ru/20250716/tsena-2029400932.html

ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии - РИА Новости, 16.07.2025

ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:34:00+03:00

2025-07-16T10:34:00+03:00

2025-07-16T10:34:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей. Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве. Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.

https://ria.ru/20250708/tsena-2027835057.html

https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество