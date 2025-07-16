https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029512387.html

ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске

ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске - РИА Новости, 16.07.2025

ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске, сообщила в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:43:00+03:00

2025-07-16T16:43:00+03:00

2025-07-16T17:58:00+03:00

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дамаск (город)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске, сообщила в среду пресс-служба армии.Ранее телеканал Syria TV известил, что ВВС Израиля повторно атаковали здание генштаба в Дамаске, а также нанесли авиаудар в районе президентского дворца в сирийской столице."Силы ЦАХАЛ продолжают атаковать военные цели сирийского режима в районе Дамаска. Недавно был атакован генеральный штаб сирийского режима в районе Дамаска, откуда командиры направляют силы режима в район Сувейды. Кроме того, была атакована военная цель в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске", - говорится в сообщении пресс-службы.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский генеральный штаб в Дамаске.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/posol-2029506471.html

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Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске. 2025-07-16T16:43 true PT1M40S

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