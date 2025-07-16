Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 16.07.2025 (обновлено: 17:58 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029512387.html
ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске
ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске - РИА Новости, 16.07.2025
ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске, сообщила в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:43:00+03:00
2025-07-16T17:58:00+03:00
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029503238_0:49:1601:949_1920x0_80_0_0_82d66a3df7ba638c12c55e295b8b316c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске, сообщила в среду пресс-служба армии.Ранее телеканал Syria TV известил, что ВВС Израиля повторно атаковали здание генштаба в Дамаске, а также нанесли авиаудар в районе президентского дворца в сирийской столице."Силы ЦАХАЛ продолжают атаковать военные цели сирийского режима в районе Дамаска. Недавно был атакован генеральный штаб сирийского режима в районе Дамаска, откуда командиры направляют силы режима в район Сувейды. Кроме того, была атакована военная цель в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске", - говорится в сообщении пресс-службы.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский генеральный штаб в Дамаске.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
https://ria.ru/20250716/posol-2029506471.html
сирия
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске.
2025-07-16T16:43
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029503238_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_dd303c3d6bfc7ff78e0a144415cfa2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, дамаск (город)
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город)
ЦАХАЛ подтвердила удары по "военным целям" в Дамаске

ЦАХАЛ подтвердила удары по объектам в Сирии

© Getty Images / Anadolu/Esref MusaИзраильский авиаудар по Дамаску. 16 июля 2025
Израильский авиаудар по Дамаску. 16 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Esref Musa
Израильский авиаудар по Дамаску. 16 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске, сообщила в среду пресс-служба армии.
Ранее телеканал Syria TV известил, что ВВС Израиля повторно атаковали здание генштаба в Дамаске, а также нанесли авиаудар в районе президентского дворца в сирийской столице.
"Силы ЦАХАЛ продолжают атаковать военные цели сирийского режима в районе Дамаска. Недавно был атакован генеральный штаб сирийского режима в районе Дамаска, откуда командиры направляют силы режима в район Сувейды. Кроме того, была атакована военная цель в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске", - говорится в сообщении пресс-службы.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский генеральный штаб в Дамаске.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
Израильский авиаудар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Посол США в Анкаре призвал к диалогу по ситуации на юге Сирии
Вчера, 16:27
 
В миреСирияИзраильДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала