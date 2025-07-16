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ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами - РИА Новости, 16.07.2025
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13:14 16.07.2025 (обновлено: 13:15 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tsakhal--2029447621.html
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами - РИА Новости, 16.07.2025
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:14:00+03:00
2025-07-16T13:15:00+03:00
сирия
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ."В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ принял решение о наращивании сил в районе сирийской границы. Проводится постоянная оценка ситуации для определения необходимого количества сил и средств для выполнения оперативных задач в различных районах. ЦАХАЛ продолжит действовать как в обороне, так и в наступлении, обеспечивая безопасность израильского гражданского населения", - говорится в сообщении военных.
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сирия, израиль, в мире
Сирия, Израиль, В мире
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами

ЦАХАЛ будет наращивать силы в районе границы с Сирией из-за ситуации с друзами

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПРО Железный купол израиль
Израильская система ПРО Железный купол израиль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПРО Железный купол израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ.
"В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ принял решение о наращивании сил в районе сирийской границы. Проводится постоянная оценка ситуации для определения необходимого количества сил и средств для выполнения оперативных задач в различных районах. ЦАХАЛ продолжит действовать как в обороне, так и в наступлении, обеспечивая безопасность израильского гражданского населения", - говорится в сообщении военных.
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