https://ria.ru/20250716/tsakhal--2029447621.html
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами - РИА Новости, 16.07.2025
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:14:00+03:00
2025-07-16T13:14:00+03:00
2025-07-16T13:15:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ."В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ принял решение о наращивании сил в районе сирийской границы. Проводится постоянная оценка ситуации для определения необходимого количества сил и средств для выполнения оперативных задач в различных районах. ЦАХАЛ продолжит действовать как в обороне, так и в наступлении, обеспечивая безопасность израильского гражданского населения", - говорится в сообщении военных.
https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html
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сирия, израиль, в мире
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
ЦАХАЛ будет наращивать силы в районе границы с Сирией из-за ситуации с друзами