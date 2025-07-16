https://ria.ru/20250716/trump-2029408293.html

Трамп удивился, узнав о приостановке помощи США Украине, пишет WSJ

Трамп удивился, узнав о приостановке помощи США Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп удивился, узнав о приостановке помощи США Украине, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп был удивлен, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе разговора сказал ему о приостановке Соединенными Штатами помощи Украине, просил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:07:00+03:00

2025-07-16T11:07:00+03:00

2025-07-16T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был удивлен, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе разговора сказал ему о приостановке Соединенными Штатами помощи Украине, просил главу Пентагона Пита Хегсета объяснить ему происходящее, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Как отмечает издание, Мерц, узнав о приостановке помощи США, запросил разговор с Трампом. Звонок состоялся 3 июля, Трамп разговаривал в присутствии Хегсета. В ходе этого разговора Мерц предложил американскому президенту купить системы Patriot для Украины на фоне прекращения поставок. "Но Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. Он спросил: "Пит, что происходит?" - пишет газета. По данным издания, заявлению Трампа о плане поставок Киеву американского оружия через НАТО предшествовала длившаяся несколько месяцев кампания европейских лидеров по смене позиции американского лидера. Отмечается, что политики во Франции, Германии и Британии даже воспользовались конфиденциальными каналам связи для общения с американскими коллегами. Мерц почти каждую неделю говорил с Трампом. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль встретился с американским коллегой Скотом Бессентом, который обещал попробовать убедить президента США о необходимости санкций против РФ и поставок оружия Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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