https://ria.ru/20250716/trump-2029394278.html

Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине

Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп, принимая решение поставлять оружие Украине, готов поставлять его политикам, готовым уничтожать свой народ, заявил экс-лидер... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:15:00+03:00

2025-07-16T10:15:00+03:00

2025-07-16T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение поставлять оружие Украине, готов поставлять его политикам, готовым уничтожать свой народ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вашингтон решает вопрос о том, чтобы загрузить свой ВПК и одновременно не влезть в украинскую войну, достаточно просто: он перекладывает финансирование конфликта на Европу, а сам продает ей оружие. Получается, что США больше не финансируют войну на Украине, а зарабатывают на ней. Платить за все будут европейские страны, которым необходима эта война для того, чтобы их правительства могли удержаться у власти", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Трамп по сути отошел в сторону от происходящего на Украине и сумел продать Европе "неликвидную войну по хорошей цене". "Подобные игры никак не уменьшают эскалацию конфликта, гибель тысяч людей, о которых якобы беспокоится президент США. И все это может закончиться для всего мира страшной трагедией, поскольку Трамп продает гранаты обезьянам - политикам, которые в борьбе за власть согласны уничтожить свои народы", - отметил Медведчук. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, сергей лавров, нато, оппозиционная платформа - за жизнь