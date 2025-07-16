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Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/trump-2029394278.html
Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине
Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине
Президент США Дональд Трамп, принимая решение поставлять оружие Украине, готов поставлять его политикам, готовым уничтожать свой народ, заявил экс-лидер... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:15:00+03:00
2025-07-16T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
виктор медведчук
сергей лавров
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение поставлять оружие Украине, готов поставлять его политикам, готовым уничтожать свой народ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вашингтон решает вопрос о том, чтобы загрузить свой ВПК и одновременно не влезть в украинскую войну, достаточно просто: он перекладывает финансирование конфликта на Европу, а сам продает ей оружие. Получается, что США больше не финансируют войну на Украине, а зарабатывают на ней. Платить за все будут европейские страны, которым необходима эта война для того, чтобы их правительства могли удержаться у власти", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Трамп по сути отошел в сторону от происходящего на Украине и сумел продать Европе "неликвидную войну по хорошей цене". "Подобные игры никак не уменьшают эскалацию конфликта, гибель тысяч людей, о которых якобы беспокоится президент США. И все это может закончиться для всего мира страшной трагедией, поскольку Трамп продает гранаты обезьянам - политикам, которые в борьбе за власть согласны уничтожить свои народы", - отметил Медведчук. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, сергей лавров, нато, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Сергей Лавров, НАТО, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук прокомментировал готовность Трампа поставлять оружие Украине

Медведчук: Трамп дает гранаты обезьянам-политикам, способным уничтожать народы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение поставлять оружие Украине, готов поставлять его политикам, готовым уничтожать свой народ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Вашингтон решает вопрос о том, чтобы загрузить свой ВПК и одновременно не влезть в украинскую войну, достаточно просто: он перекладывает финансирование конфликта на Европу, а сам продает ей оружие. Получается, что США больше не финансируют войну на Украине, а зарабатывают на ней. Платить за все будут европейские страны, которым необходима эта война для того, чтобы их правительства могли удержаться у власти", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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По его словам, Трамп по сути отошел в сторону от происходящего на Украине и сумел продать Европе "неликвидную войну по хорошей цене". "Подобные игры никак не уменьшают эскалацию конфликта, гибель тысяч людей, о которых якобы беспокоится президент США. И все это может закончиться для всего мира страшной трагедией, поскольку Трамп продает гранаты обезьянам - политикам, которые в борьбе за власть согласны уничтожить свои народы", - отметил Медведчук.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Покорение Европы завершено
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВиктор МедведчукСергей ЛавровНАТООппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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