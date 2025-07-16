https://ria.ru/20250716/troitsk-2029404772.html

Новый агропромышленный комплекс построят в столичном Троицке

Новый агропромышленный комплекс построят в столичном Троицке - РИА Новости, 16.07.2025

Новый агропромышленный комплекс построят в столичном Троицке

В Троицке (ТиНАО) создадут новый агропромышленный комплекс для предприятий пищевой промышленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:13:00+03:00

2025-07-16T11:13:00+03:00

2025-07-16T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Троицке (ТиНАО) создадут новый агропромышленный комплекс для предприятий пищевой промышленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, этот проект будет направлен на развитие современной производственной инфраструктуры на юго-западе Москвы."В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в Троицке построят современный агропромышленный комплекс площадью 32 тысячи квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано 320 рабочих мест для квалифицированных специалистов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что подобные инициативы помогают развивать отрасль и открывают новые перспективы для экономического роста Троицкого и Новомосковского административных округов.Так, строительство современных промплощадок в Троицком и Новомосковском административных округах способствует устойчивому развитию городской экономики, а также позволяет создавать рабочие места и привлекать новые предприятия в состав столичного агропромышленного кластера. Эти проекты создаются благодаря новым городским программам с масштабными возможностями для развития бизнеса. Например, с их помощью стало возможным привлечение Уральской агропромышленной группы (УАГ).Партнер и генеральный директор HUTTON Илья Давыдик добавил, что благодаря опыту реализации двух промпарков общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров компания углубила экспертизу в девелопменте. Это дало мощный стимул для старта нового проекта — строительства агрокластера в Троицке, который будет построен в формате build to suit (механизм строительства различных видов зданий под конкретные технические требования заказчика) для УАГ. Так, комплекс построят на участке в 5,4 гектара, в локации с отличной транспортной доступностью для столицы и соседних центрообразующих областей.Программа масштабных инвестпроектов действует в Москве с 2016 года. Она является одним из ключевых инструментов развития городской экономики, в рамках программы инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029167092.html

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москва, анатолий гарбузов