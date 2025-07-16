https://ria.ru/20250716/trishkin-2029413163.html
Судья Тришкин подал в отставку
Судья Тришкин подал в отставку - РИА Новости, 16.07.2025
Судья Тришкин подал в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила прошение судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об отставке, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:23:00+03:00
2025-07-16T11:23:00+03:00
2025-07-16T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила прошение судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ВККС удовлетворила прошение судьи Альберта Тришкина об отставке", - сказала собеседница агентства.В среду прошло заседание ВККС, по итогам которого было разрешено возбудить против Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ).Как выяснилось на заседании, Тришкин в Подмосковье в ходе дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Судья Тришкин подал в отставку
ВККС удовлетворила прошение Тришкина об уходе в отставку