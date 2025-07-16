ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина
ВККС разрешила завести дело на военного судью Тришкина, стрелявшего в таксиста
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает корреспондент РИА Новости.
"Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Альберта Тришкина и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела", - зачитал решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина
28 мая, 12:01
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.