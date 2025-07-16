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ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина - РИА Новости, 16.07.2025
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10:11 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/trishkin-2029393324.html
ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина
ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина - РИА Новости, 16.07.2025
ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:11:00+03:00
2025-07-16T10:11:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает корреспондент РИА Новости. "Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Альберта Тришкина и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела", - зачитал решение председатель коллегии Николай Тимошин. Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина

ВККС разрешила завести дело на военного судью Тришкина, стрелявшего в таксиста

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает корреспондент РИА Новости.
"Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Альберта Тришкина и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела", - зачитал решение председатель коллегии Николай Тимошин.
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Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
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