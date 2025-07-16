Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 16.07.2025 (обновлено: 10:13 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/trishkin-2029391328.html
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело - РИА Новости, 16.07.2025
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело
Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:02:00+03:00
2025-07-16T10:13:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его автомобилю, следует из материалов следствия, оглашенных в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) при рассмотрении просьбы председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против судьи.Из изложенных материалов следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
https://ria.ru/20250716/trishkin--2029389469.html
https://ria.ru/20250716/trishkin-2029393324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело

Судья Тришкин, на которого могут завести дело, стрелял из травмата в таксиста

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его автомобилю, следует из материалов следствия, оглашенных в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) при рассмотрении просьбы председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против судьи.
Из изложенных материалов следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела
Вчера, 09:55
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина
Вчера, 10:11
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала