https://ria.ru/20250716/trishkin-2029391328.html

Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело

Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело - РИА Новости, 16.07.2025

Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:02:00+03:00

2025-07-16T10:02:00+03:00

2025-07-16T10:13:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его автомобилю, следует из материалов следствия, оглашенных в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) при рассмотрении просьбы председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против судьи.Из изложенных материалов следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.

https://ria.ru/20250716/trishkin--2029389469.html

https://ria.ru/20250716/trishkin-2029393324.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия