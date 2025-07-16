Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело
Судья Тришкин, на которого могут завести дело, стрелял из травмата в таксиста
Уголовное дело. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин произвел выстрел из травматического пистолета в водителя такси, преградившего дорогу его автомобилю, следует из материалов следствия, оглашенных в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) при рассмотрении просьбы председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против судьи.
Из изложенных материалов следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.