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Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела
Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела - РИА Новости, 16.07.2025
Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела
Военный судья Альберт Тришкин пришел на заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на рассмотрении просьбы председателя Следственного комитета... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:55:00+03:00
2025-07-16T09:55:00+03:00
2025-07-16T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военный судья Альберт Тришкин пришел на заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на рассмотрении просьбы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела на судью, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи Тришкина стал дорожный инцидент. В инстанции рассказали, что после инцидента Тришкин принес пострадавшему извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей. Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в 10 раз. Внести такую сумму у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось. В суде добавили, что он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред. По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
https://ria.ru/20250707/sud-2027657221.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела
Судья Тришкин пришел на заседание ВККС по вопросу о возбуждении на него дела
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военный судья Альберт Тришкин пришел на заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на рассмотрении просьбы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела на судью, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи Тришкина стал дорожный инцидент. В инстанции рассказали, что после инцидента Тришкин принес пострадавшему извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей. Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в 10 раз.
Внести такую сумму у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось. В суде добавили, что он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ
) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК
. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.