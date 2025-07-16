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Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке
Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 16.07.2025
Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке
Полиция в Ингушетии проводит проверку после того, как местный житель во время конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из травматического пистолета и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:27:00+03:00
2025-07-16T12:27:00+03:00
2025-07-16T12:27:00+03:00
назрань
республика ингушетия
малгобек
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Ингушетии проводит проверку после того, как местный житель во время конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из своих оппонентов, сообщило МВД по региону. По информации министерства, в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на улице Московской в Назрани. "Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани установили, что 30-летний житель Назрани в ходе конфликта на бытовой почве (предположительно, из-за парковочного места), переросшего в драку, не менее трех раз выстрелил из травматического пистолета в сторону двоих своих оппонентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате стрельбы 25-летний житель города Малгобек с ранением в область левой лопатки госпитализирован в травматологическое отделение республиканской клинической больницы. Стрелявший и второй его оппонент – 24-летний житель Малгобека - во время драки получили ссадины и ушибы, им оказали первую медицинскую помощь. Оперативники доставили стрелявшего в отдел и в ходе личного досмотра изъяли у него травматический пистолет, снаряженный обоймой с 9 патронами калибра 9 мм, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html
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назрань, республика ингушетия, малгобек, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Назрань, Республика Ингушетия, Малгобек, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке
Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата из-за конфликта на парковке