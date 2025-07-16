https://ria.ru/20250716/travmat-2029434598.html

Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке

Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 16.07.2025

Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке

Полиция в Ингушетии проводит проверку после того, как местный житель во время конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из травматического пистолета и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:27:00+03:00

2025-07-16T12:27:00+03:00

2025-07-16T12:27:00+03:00

назрань

республика ингушетия

малгобек

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Ингушетии проводит проверку после того, как местный житель во время конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из своих оппонентов, сообщило МВД по региону. По информации министерства, в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на улице Московской в Назрани. "Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани установили, что 30-летний житель Назрани в ходе конфликта на бытовой почве (предположительно, из-за парковочного места), переросшего в драку, не менее трех раз выстрелил из травматического пистолета в сторону двоих своих оппонентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате стрельбы 25-летний житель города Малгобек с ранением в область левой лопатки госпитализирован в травматологическое отделение республиканской клинической больницы. Стрелявший и второй его оппонент – 24-летний житель Малгобека - во время драки получили ссадины и ушибы, им оказали первую медицинскую помощь. Оперативники доставили стрелявшего в отдел и в ходе личного досмотра изъяли у него травматический пистолет, снаряженный обоймой с 9 патронами калибра 9 мм, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

назрань

республика ингушетия

малгобек

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назрань, республика ингушетия, малгобек, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия