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Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный - РИА Новости, 16.07.2025
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21:29 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029571445.html
Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный
Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный - РИА Новости, 16.07.2025
Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный
Объявленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам Украине американских вооружений за счет НАТО - рамочный, а не детальный, и пока неизвестно, кто... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:29:00+03:00
2025-07-16T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объявленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам Украине американских вооружений за счет НАТО - рамочный, а не детальный, и пока неизвестно, кто и когда будет передавать киевскому режиму вооружения, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников. Неназванный европейский дипломат сказал агентству, что никому в НАТО не были заранее известны детали плана, и что даже внутри администрации президента США только сейчас начинают изучать возможности его применения на практике. "С момента объявления (нового плана поставок вооружений на Украину - ред.) стало ясно, что Трамп представил рамочный, а не детально проработанный план. Существенность любой помощи Украине будет зависеть от предстоящих переговоров, кто какое вооружение предоставит", - говорится в сообщении агентства. Главный вопрос предстоящих переговоров - кто и когда поставит на Украину системы ПВО Patriot, отмечается в публикации. По словам неназванного чиновника, подходящие кандидаты на поставку Patriot Украине - Германия, Греция, Нидерланды и Испания, которые либо сами располагают несколькими батареями Patriot, либо сталкиваются с "относительно отдаленными" угрозами. По словам бывшего постпреда США при НАТО и экс-спецпредставителя госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера, побеседовавшего с агентством, Украина, в итоге, может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако их поставка может занять год. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, сергей лавров, курт волкер, нато
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Курт Волкер, НАТО
Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный

Reuters: план Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объявленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам Украине американских вооружений за счет НАТО - рамочный, а не детальный, и пока неизвестно, кто и когда будет передавать киевскому режиму вооружения, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.
Неназванный европейский дипломат сказал агентству, что никому в НАТО не были заранее известны детали плана, и что даже внутри администрации президента США только сейчас начинают изучать возможности его применения на практике.
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"С момента объявления (нового плана поставок вооружений на Украину - ред.) стало ясно, что Трамп представил рамочный, а не детально проработанный план. Существенность любой помощи Украине будет зависеть от предстоящих переговоров, кто какое вооружение предоставит", - говорится в сообщении агентства.
Главный вопрос предстоящих переговоров - кто и когда поставит на Украину системы ПВО Patriot, отмечается в публикации. По словам неназванного чиновника, подходящие кандидаты на поставку Patriot Украине - Германия, Греция, Нидерланды и Испания, которые либо сами располагают несколькими батареями Patriot, либо сталкиваются с "относительно отдаленными" угрозами.
По словам бывшего постпреда США при НАТО и экс-спецпредставителя госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера, побеседовавшего с агентством, Украина, в итоге, может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако их поставка может занять год.
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Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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