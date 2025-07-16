Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029559143.html
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:52:00+03:00
2025-07-16T19:52:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509301_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e72b3d517d83f7aba9d9ef9b00343054.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. "Они хотят вести переговоры. Они хотят этого отчаянно. Мы не торопимся: у них был шанс заключить сделку, они не сделали этого — и тогда мы разбомбили к чертям их объекты", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он добавил, что Тегеран упустил возможность заключить соглашение, после чего США нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной инфраструктуры. При этом Вашингтон, по словам Трампа, готов вернуться к диалогу, если Тегеран действительно проявит такую инициативу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/zaharova-2025309814.html
https://ria.ru/20250708/iran-2027906563.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77bbb9df28a94791b63dc525c6267511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе

Трамп: Тегеран отчаянно хочет возобновить переговоры по ядерной программе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу.
"Они хотят вести переговоры. Они хотят этого отчаянно. Мы не торопимся: у них был шанс заключить сделку, они не сделали этого — и тогда мы разбомбили к чертям их объекты", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану
25 июня, 12:51
Он добавил, что Тегеран упустил возможность заключить соглашение, после чего США нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной инфраструктуры. При этом Вашингтон, по словам Трампа, готов вернуться к диалогу, если Тегеран действительно проявит такую инициативу.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран
8 июля, 14:32
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала