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Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. "Они хотят вести переговоры. Они хотят этого отчаянно. Мы не торопимся: у них был шанс заключить сделку, они не сделали этого — и тогда мы разбомбили к чертям их объекты", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он добавил, что Тегеран упустил возможность заключить соглашение, после чего США нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной инфраструктуры. При этом Вашингтон, по словам Трампа, готов вернуться к диалогу, если Тегеран действительно проявит такую инициативу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Трамп: Тегеран отчаянно хочет возобновить переговоры по ядерной программе