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На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
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16:51 16.07.2025 (обновлено: 17:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа
Киевскому режиму не стоит обольщаться неожиданным решением президента США Дональда Трампа по Украине в связи с тем, что оно было принято с намерением создать... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:51:00+03:00
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сша
украина
киев
дональд трамп
нато
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киевскому режиму не стоит обольщаться неожиданным решением президента США Дональда Трампа по Украине в связи с тем, что оно было принято с намерением создать повод для внимания СМИ, такое мнение выразил колумнист Unherd Ян Гарнер.Журналист считает, что события последних двух недель объясняются очень просто, и это объяснение может разочаровать аналитиков и украинских военачальников. "Хотя в последнее время политика Белого дома претерпела изменения, основная логика поведения Трампа не изменилась. Трамп подпитывается новостями, которые делают его главным действующим лицом, неважно, героем или злодеем. Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?", — написал он.Автор отметил, что нет ничего удивительного в том, что российский политический аппарат ничуть не взволновался, казалось бы, такими неприятными новостями для страны. Более того, российский рынок ценных бумаг взмыл вверх после появления новостей о поставках оружия и заявлений Трампа о санкциях, подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html
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сша
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сша, украина, киев, дональд трамп, нато, в мире
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, НАТО, В мире
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа

Unherd: Трамп принял решение по Украине с целью привлечь внимание

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киевскому режиму не стоит обольщаться неожиданным решением президента США Дональда Трампа по Украине в связи с тем, что оно было принято с намерением создать повод для внимания СМИ, такое мнение выразил колумнист Unherd Ян Гарнер.
Журналист считает, что события последних двух недель объясняются очень просто, и это объяснение может разочаровать аналитиков и украинских военачальников.
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"Хотя в последнее время политика Белого дома претерпела изменения, основная логика поведения Трампа не изменилась. Трамп подпитывается новостями, которые делают его главным действующим лицом, неважно, героем или злодеем. Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?", — написал он.
Автор отметил, что нет ничего удивительного в том, что российский политический аппарат ничуть не взволновался, казалось бы, такими неприятными новостями для страны. Более того, российский рынок ценных бумаг взмыл вверх после появления новостей о поставках оружия и заявлений Трампа о санкциях, подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Вчера, 14:44
 
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