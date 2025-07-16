https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html

Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине

Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении его жены Мелании к конфликту на Украине. Его слова приводит The New York Post. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:21:00+03:00

2025-07-16T12:21:00+03:00

2025-07-16T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении его жены Мелании к конфликту на Украине. Его слова приводит The New York Post."Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — сказал он.Ранее газета Guardian писала, что первая леди США поспособствовала ухудшению отношения американского лидера к главе России Владимиру Путину.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.

https://ria.ru/20250716/svo-2029391717.html

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