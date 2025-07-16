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Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 16.07.2025 (обновлено: 17:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении его жены Мелании к конфликту на Украине. Его слова приводит The New York Post. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:21:00+03:00
2025-07-16T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
россия
украина
сша
меланья трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении его жены Мелании к конфликту на Украине. Его слова приводит The New York Post."Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — сказал он.Ранее газета Guardian писала, что первая леди США поспособствовала ухудшению отношения американского лидера к главе России Владимиру Путину.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.
https://ria.ru/20250716/svo-2029391717.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, сша, меланья трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Меланья Трамп
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине

Трамп заявил о нейтральной позиции Мелании по вопросу Украины

© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении его жены Мелании к конфликту на Украине. Его слова приводит The New York Post.
"Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — сказал он.
Боевая подготовка артиллеристов группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Новое достижение российских военных в зоне СВО напугало Запад
Вчера, 10:04
Ранее газета Guardian писала, что первая леди США поспособствовала ухудшению отношения американского лидера к главе России Владимиру Путину.
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаСШАМеланья Трамп
 
 
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