Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД
Депутат Белик: Трамп провернул с ЕС оружейную сделку века по абсурдной схеме
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, причем по абсурдной схеме. ЕС оказались в положении "вилки" - свое оружие отдай, новое втридорога купи. А Украина - это босяк, который клянчит у прохожих деньги, а если прохожие не подают - то выходит громила с дубиной, чтоб кошелек резвее открывался", - сказал Белик.
По его словам, президент США показал себя как мастер коммерческих нехитрых комбинаций с заведомо слабым противником.
"Вот только с Россией подобные схемы не работают, но Трамп не переживает по этому поводу, а кует железо не отходя от кассы, а после хоть потоп. Тем более в США прекрасно знают - ЗРК Patriot не спасут Киев от массированных ударов, а значит это только бизнес, пусть и не на крови. Вашингтону к этому не привыкать", - сказал депутат.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.