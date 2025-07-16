https://ria.ru/20250716/tramp-2029430855.html

Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД

Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД

Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:16:00+03:00

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2025-07-16T12:16:00+03:00

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В среду Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит, купив новые ракеты у США. "Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, причем по абсурдной схеме. ЕС оказались в положении "вилки" - свое оружие отдай, новое втридорога купи. А Украина - это босяк, который клянчит у прохожих деньги, а если прохожие не подают - то выходит громила с дубиной, чтоб кошелек резвее открывался", - сказал Белик. По его словам, президент США показал себя как мастер коммерческих нехитрых комбинаций с заведомо слабым противником. "Вот только с Россией подобные схемы не работают, но Трамп не переживает по этому поводу, а кует железо не отходя от кассы, а после хоть потоп. Тем более в США прекрасно знают - ЗРК Patriot не спасут Киев от массированных ударов, а значит это только бизнес, пусть и не на крови. Вашингтону к этому не привыкать", - сказал депутат. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий белик, сергей лавров, госдума рф, евросоюз