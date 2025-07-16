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Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025
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12:16 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029430855.html
Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД
Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД
Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:16:00+03:00
2025-07-16T12:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В среду Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит, купив новые ракеты у США. "Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, причем по абсурдной схеме. ЕС оказались в положении "вилки" - свое оружие отдай, новое втридорога купи. А Украина - это босяк, который клянчит у прохожих деньги, а если прохожие не подают - то выходит громила с дубиной, чтоб кошелек резвее открывался", - сказал Белик. По его словам, президент США показал себя как мастер коммерческих нехитрых комбинаций с заведомо слабым противником. "Вот только с Россией подобные схемы не работают, но Трамп не переживает по этому поводу, а кует железо не отходя от кассы, а после хоть потоп. Тем более в США прекрасно знают - ЗРК Patriot не спасут Киев от массированных ударов, а значит это только бизнес, пусть и не на крови. Вашингтону к этому не привыкать", - сказал депутат. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий белик, сергей лавров, госдума рф, евросоюз
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Сергей Лавров, Госдума РФ, Евросоюз
Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД

Депутат Белик: Трамп провернул с ЕС оружейную сделку века по абсурдной схеме

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провернул с европейскими странами оружейную сделку века по абсурдной схеме, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В среду Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит, купив новые ракеты у США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Берлин не хочет": план Трампа по Украине раскрыл истинное лицо Европы
Вчера, 03:38
"Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, причем по абсурдной схеме. ЕС оказались в положении "вилки" - свое оружие отдай, новое втридорога купи. А Украина - это босяк, который клянчит у прохожих деньги, а если прохожие не подают - то выходит громила с дубиной, чтоб кошелек резвее открывался", - сказал Белик.
По его словам, президент США показал себя как мастер коммерческих нехитрых комбинаций с заведомо слабым противником.
"Вот только с Россией подобные схемы не работают, но Трамп не переживает по этому поводу, а кует железо не отходя от кассы, а после хоть потоп. Тем более в США прекрасно знают - ЗРК Patriot не спасут Киев от массированных ударов, а значит это только бизнес, пусть и не на крови. Вашингтону к этому не привыкать", - сказал депутат.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп понимает, что давить на Россию бесперспективно, заявили в Госдуме
Вчера, 11:41
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий БеликСергей ЛавровГосдума РФЕвросоюз
 
 
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