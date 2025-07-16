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США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
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11:54 16.07.2025 (обновлено: 12:01 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029422570.html
США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ
США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:54:00+03:00
2025-07-16T12:01:00+03:00
в мире
сша
пакистан
афганистан
дональд трамп
джо байден
илон маск
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана, сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники. По данным издания, еще при экс-президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило около 800 тысяч долларов на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае. После приостановки иностранной помощи при Трампе сотрудники агентства просили одобрить поставки этого продовольствия, но ответа не получили. Тем временем у печенья заканчивается срок годности. "Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел", - говорится в публикации. Согласно Atlantic, этого печенья достаточно, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. "Расходы на уничтожение еды составят 130 тысяч долларов из средств американских налогоплательщиков", - указывает издание. Собеседники Atlantic подчеркивают, что никогда не видели, чтобы американское правительство просто отказывалось использовать имеющееся продовольствие. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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в мире, сша, пакистан, афганистан, дональд трамп, джо байден, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Пакистан, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ

Atlantic: США сожгут 500 тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана

CC BY 2.0 / greenguavas / oatmeal cranberry pecanПеченье
Печенье - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 2.0 / greenguavas / oatmeal cranberry pecan
Печенье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана, сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, еще при экс-президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило около 800 тысяч долларов на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае. После приостановки иностранной помощи при Трампе сотрудники агентства просили одобрить поставки этого продовольствия, но ответа не получили. Тем временем у печенья заканчивается срок годности.
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"Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел", - говорится в публикации.
Согласно Atlantic, этого печенья достаточно, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели.
"Расходы на уничтожение еды составят 130 тысяч долларов из средств американских налогоплательщиков", - указывает издание.
Собеседники Atlantic подчеркивают, что никогда не видели, чтобы американское правительство просто отказывалось использовать имеющееся продовольствие.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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