США сожгут печенье, предназначенное для детей из Афганистана, пишут СМИ
Atlantic: США сожгут 500 тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана
Печенье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана, сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, еще при экс-президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило около 800 тысяч долларов на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае. После приостановки иностранной помощи при Трампе сотрудники агентства просили одобрить поставки этого продовольствия, но ответа не получили. Тем временем у печенья заканчивается срок годности.
"Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел", - говорится в публикации.
Согласно Atlantic, этого печенья достаточно, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели.
"Расходы на уничтожение еды составят 130 тысяч долларов из средств американских налогоплательщиков", - указывает издание.
Собеседники Atlantic подчеркивают, что никогда не видели, чтобы американское правительство просто отказывалось использовать имеющееся продовольствие.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.