Трамп понимает, что давить на Россию бесперспективно, заявили в Госдуме
Депутат Ивлев: Трамп понимает, что давить на Россию бесперспективно
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно и даже убыточно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
"Да и поставки оружия Украине через европейскую прослойку, на деньги Евросоюза и НАТО, которые очень не хотят их тратить, весьма сложны. Это не мгновенные ресурсы, не ЗРК и не F-16 для киевского режима", - сказал Ивлев.
По его словам, Белый дом ни слова не сказал о реальной оперативной военной поддержке Украины, а обещания о поставках вооружений - это всего лишь широкий информационный жест.
"Похоже, Трамп отчетливо понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно, даже убыточно, и серьезных ресурсов для этого нет", - сказал Ивлев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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8 июля, 12:22