"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа
Политолог Умланд: США при Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.
Он напомнил, что США способствовали разоружению Украины в начале 1990-x годов.
Он напомнил, что США способствовали разоружению Украины в начале 1990-x годов.
"Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет", — говорится в публикации.
Однако, для Трампа это все не имеет значения, сейчас он пользуется тяжелой ситуацией для Киева, добавил эксперт.
"В некотором смысле это предательство Украины", — сказал он.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Однако, для Трампа это все не имеет значения, сейчас он пользуется тяжелой ситуацией для Киева, добавил эксперт.
"В некотором смысле это предательство Украины", — сказал он.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.