https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html

"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа

"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа

США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:27:00+03:00

2025-07-16T11:27:00+03:00

2025-07-16T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel. Он напомнил, что США способствовали разоружению Украины в начале 1990-x годов. "Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет", — говорится в публикации. Однако, для Трампа это все не имеет значения, сейчас он пользуется тяжелой ситуацией для Киева, добавил эксперт. "В некотором смысле это предательство Украины", — сказал он. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

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в мире, украина, киев, дональд трамп, сша