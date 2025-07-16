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"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа
США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:27:00+03:00
2025-07-16T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel. Он напомнил, что США способствовали разоружению Украины в начале 1990-x годов. "Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет", — говорится в публикации. Однако, для Трампа это все не имеет значения, сейчас он пользуется тяжелой ситуацией для Киева, добавил эксперт. "В некотором смысле это предательство Украины", — сказал он. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html
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в мире, украина, киев, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, США
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа

Политолог Умланд: США при Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины, заявил политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.

Он напомнил, что США способствовали разоружению Украины в начале 1990-x годов.
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"Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет", — говорится в публикации.

Однако, для Трампа это все не имеет значения, сейчас он пользуется тяжелой ситуацией для Киева, добавил эксперт.

"В некотором смысле это предательство Украины", — сказал он.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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