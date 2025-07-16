СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине
Conversation: Трамп только публично изменил отношение к Путину
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп только публично изменил отношение к главе России Владимиру Путину, пишет Conversation.
"Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины..." — говорится в публикации.
"Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Трамп также умалчивает о том, какие обязательства США возьмут на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.
Кроме того, предложения президента США следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем многократно переносятся.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Кроме того, предложения президента США следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем многократно переносятся.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.