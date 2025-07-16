https://ria.ru/20250716/tramp-2029382226.html

СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине

СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине - РИА Новости, 16.07.2025

СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине

Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:17:00+03:00

2025-07-16T09:17:00+03:00

2025-07-16T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп только публично изменил отношение к главе России Владимиру Путину, пишет Conversation. "Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп также умалчивает о том, какие обязательства США возьмут на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий. Кроме того, предложения президента США следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем многократно переносятся. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин