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СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:17 16.07.2025 (обновлено: 10:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029382226.html
СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине
СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине - РИА Новости, 16.07.2025
СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине
Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:17:00+03:00
2025-07-16T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп только публично изменил отношение к главе России Владимиру Путину, пишет Conversation. "Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп также умалчивает о том, какие обязательства США возьмут на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий. Кроме того, предложения президента США следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем многократно переносятся. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ указали на необычную деталь в заявлении Трампа о Путине

Conversation: Трамп только публично изменил отношение к Путину

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп только публично изменил отношение к главе России Владимиру Путину, пишет Conversation.

"Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Трамп также умалчивает о том, какие обязательства США возьмут на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.

Кроме того, предложения президента США следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем многократно переносятся.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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