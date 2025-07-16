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Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 16.07.2025 (обновлено: 08:49 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029374790.html
Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп
Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп - РИА Новости, 16.07.2025
Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп
Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:07:00+03:00
2025-07-16T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
сша
дональд трамп
борис писториус
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату", — сказал он по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву самих ЗРК займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном.Он уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и числа ракет.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029334347.html
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украина, германия, в мире, сша, дональд трамп, борис писториус, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, США, Дональд Трамп, Борис Писториус, Евросоюз
Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп

Трамп: Украине уже отправляют ракеты Patriot, их поставят из ФРГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату", — сказал он по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Замглавы ГУР Украины не понял, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot
Вчера, 21:26
Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву самих ЗРК займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном.
Он уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и числа ракет.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
Вчера, 12:45

Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Без Украины: Трамп уходит, чтобы вернуться
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВ миреСШАДональд ТрампБорис ПисториусЕвросоюз
 
 
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