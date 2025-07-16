https://ria.ru/20250716/tramp-2029374790.html

Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп

Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп - РИА Новости, 16.07.2025

Украине уже отправляют ракеты Patriot, заявил Трамп

Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:07:00+03:00

2025-07-16T08:07:00+03:00

2025-07-16T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату", — сказал он по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву самих ЗРК займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном.Он уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и числа ракет.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029334347.html

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029274680.html

украина

германия

сша

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украина, германия, в мире, сша, дональд трамп, борис писториус, евросоюз