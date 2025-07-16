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Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС - РИА Новости, 16.07.2025
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02:45 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029355968.html
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:45:00+03:00
2025-07-16T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на пост следующего главы ФРС на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла. Председатель ФРС подвергается резкой критике Трампа, недовольного медленным снижением процентных ставок. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении Пауэлла. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС скорее всего будет невозможно с точки зрения закона. "Мне нравится его работа. Поэтому, наверное, это не опция", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, является ли Бессент основным кандидатом на замену Пауэлла. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. Среди вероятных кандидатов на его пост, помимо Бессента, называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
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в мире, сша, вашингтон (штат), пенсильвания, дональд трамп, джером пауэлл, скотт бессент, федеральная резервная система сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Пенсильвания, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

Президент Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на пост следующего главы ФРС на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла.
Председатель ФРС подвергается резкой критике Трампа, недовольного медленным снижением процентных ставок. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении Пауэлла. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС скорее всего будет невозможно с точки зрения закона.
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"Мне нравится его работа. Поэтому, наверное, это не опция", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, является ли Бессент основным кандидатом на замену Пауэлла.
Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. Среди вероятных кандидатов на его пост, помимо Бессента, называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
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СМИ: кандидат Трампа на пост министра финансов предсказал "золотой век" США
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В миреСШАВашингтон (штат)ПенсильванияДональд ТрампДжером ПауэллСкотт БессентФедеральная резервная система США
 
 
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