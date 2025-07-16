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"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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02:40 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029355439.html
"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины
"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины - РИА Новости, 16.07.2025
"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины
Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:40:00+03:00
2025-07-16T02:40:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung."Трамп — всегда проницательный бизнесмен — завел европейцев так далеко, что война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев", — указано в статье.В публикации подчеркивается, что Трамп таким образом ловко избежал ответственности за неизбежное, по его мнению, поражение Украины. Тем не менее, добавила газета, отсрочка в ведении пошлин также стала хитрым ходом американского лидера."С помощью 50-дневного моратория президент США на данный момент спас себя от затруднительного положения. С одной стороны, он хочет сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира. С другой стороны, он прекрасно понимает, что 100-процентные тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, стали бы похоронным звоном для мировой экономики", — заключило издание.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029332957.html
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сша, россия, украина, дональд трамп
США, Россия, Украина, Дональд Трамп
"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины

Berliner Zeitung: теперь в поражении Украины будут виноваты только европейцы

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung.
"Трамп — всегда проницательный бизнесмен — завел европейцев так далеко, что война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев", — указано в статье.
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Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
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В публикации подчеркивается, что Трамп таким образом ловко избежал ответственности за неизбежное, по его мнению, поражение Украины. Тем не менее, добавила газета, отсрочка в ведении пошлин также стала хитрым ходом американского лидера.
"С помощью 50-дневного моратория президент США на данный момент спас себя от затруднительного положения. С одной стороны, он хочет сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира. С другой стороны, он прекрасно понимает, что 100-процентные тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, стали бы похоронным звоном для мировой экономики", — заключило издание.
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В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
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