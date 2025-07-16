https://ria.ru/20250716/tramp-2029355439.html

"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины

"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины - РИА Новости, 16.07.2025

"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины

Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:40:00+03:00

2025-07-16T02:40:00+03:00

2025-07-16T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung."Трамп — всегда проницательный бизнесмен — завел европейцев так далеко, что война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев", — указано в статье.В публикации подчеркивается, что Трамп таким образом ловко избежал ответственности за неизбежное, по его мнению, поражение Украины. Тем не менее, добавила газета, отсрочка в ведении пошлин также стала хитрым ходом американского лидера."С помощью 50-дневного моратория президент США на данный момент спас себя от затруднительного положения. С одной стороны, он хочет сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира. С другой стороны, он прекрасно понимает, что 100-процентные тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, стали бы похоронным звоном для мировой экономики", — заключило издание.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029332957.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029352660.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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сша, россия, украина, дональд трамп