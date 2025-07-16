"Фронт дрогнет": на Западе раскрыли хитрый маневр Трампа против Украины
Berliner Zeitung: теперь в поражении Украины будут виноваты только европейцы
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал самым мудрым ходом главы Белого дома за последнее время, пишет Berliner Zeitung.
"Трамп — всегда проницательный бизнесмен — завел европейцев так далеко, что война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев", — указано в статье.
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В публикации подчеркивается, что Трамп таким образом ловко избежал ответственности за неизбежное, по его мнению, поражение Украины. Тем не менее, добавила газета, отсрочка в ведении пошлин также стала хитрым ходом американского лидера.
"С помощью 50-дневного моратория президент США на данный момент спас себя от затруднительного положения. С одной стороны, он хочет сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира. С другой стороны, он прекрасно понимает, что 100-процентные тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, стали бы похоронным звоном для мировой экономики", — заключило издание.
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.