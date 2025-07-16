https://ria.ru/20250716/tramp-2029354717.html

Трамп не общался с Путиным после последнего заявления о России

Трамп не общался с Путиным после последнего заявления о России - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп не общался с Путиным после последнего заявления о России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным после того, как в понедельник он сделал "важное... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:28:00+03:00

2025-07-16T02:28:00+03:00

2025-07-16T02:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным после того, как в понедельник он сделал "важное заявление" о России и урегулировании на Украине. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. Он также заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Нет", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, общался ли он с Путиным с понедельника. Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 3 июля. Трамп тогда заявил, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также сказал, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029352660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков