https://ria.ru/20250716/tramp-2029352660.html

Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:55:00+03:00

2025-07-16T01:55:00+03:00

2025-07-16T09:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Он (Путин. — Прим. ред.) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", — сказал он журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.При этом Трамп утверждает, что намерения Москвы пока не подтверждаются действиями.По его мнению, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры, которые могут оказаться "очень плохими".Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, евросоюз