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Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 16.07.2025 (обновлено: 09:00 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029352660.html
Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине
Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:55:00+03:00
2025-07-16T09:00:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
владимир путин
сша
специальная военная операция на украине
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Он (Путин. — Прим. ред.) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", — сказал он журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.При этом Трамп утверждает, что намерения Москвы пока не подтверждаются действиями.По его мнению, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры, которые могут оказаться "очень плохими".Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз
Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

Трамп верит в желание российского руководства урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Он (Путин. — Прим. ред.) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", — сказал он журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters
Вчера, 20:02
При этом Трамп утверждает, что намерения Москвы пока не подтверждаются действиями.
По его мнению, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры, которые могут оказаться "очень плохими".

В начале недели представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Киевом, но Украина пока не спешит.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
Вчера, 12:45

Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАЕвросоюз
 
 
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