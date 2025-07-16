Трамп заявил, что будет дружелюбно бороться с Китаем за первенство в ИИ
Трамп пообещал дружелюбно бороться за первенство в развитии технологий ИИ
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ технологиях.
"Китай и другие страны стремятся догнать Америку в области искусственного интеллекта, и мы не позволим им этого сделать. У нас есть отличные чипы, у нас есть все самое лучшее. И мы будем бороться с ними очень дружелюбно", - сказал Трамп, выступая на мероприятии в штате Пенсильвания, посвященному энергетике и инновациям. Трансляцию вели американские телеканалы.
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На мероприятии с Трампом президент Google Рут Порат объявила о планах американской компании инвестировать более 25 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры центров обработки данных и ИИ в течение следующих двух лет на базе крупнейшей электросети в США. Компания также выделит три миллиарда долларов на модернизацию двух гидроэлектростанций в Пенсильвании для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
Во вторник американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ.
Министерство торговли США ранее обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы "защитить национальную безопасность" и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. Китай выступил с критикой этого решения.