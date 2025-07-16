https://ria.ru/20250716/tramp-2029349743.html

Трамп заявил, что будет дружелюбно бороться с Китаем за первенство в ИИ

Трамп заявил, что будет дружелюбно бороться с Китаем за первенство в ИИ - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп заявил, что будет дружелюбно бороться с Китаем за первенство в ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:15:00+03:00

2025-07-16T01:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ технологиях. "Китай и другие страны стремятся догнать Америку в области искусственного интеллекта, и мы не позволим им этого сделать. У нас есть отличные чипы, у нас есть все самое лучшее. И мы будем бороться с ними очень дружелюбно", - сказал Трамп, выступая на мероприятии в штате Пенсильвания, посвященному энергетике и инновациям. Трансляцию вели американские телеканалы. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. На мероприятии с Трампом президент Google Рут Порат объявила о планах американской компании инвестировать более 25 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры центров обработки данных и ИИ в течение следующих двух лет на базе крупнейшей электросети в США. Компания также выделит три миллиарда долларов на модернизацию двух гидроэлектростанций в Пенсильвании для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Во вторник американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. Министерство торговли США ранее обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы "защитить национальную безопасность" и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. Китай выступил с критикой этого решения.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015729219.html

сша

китай

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, китай, пенсильвания, дональд трамп, google