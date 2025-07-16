https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине

А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине - РИА Новости, 16.07.2025

А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине

По обе стороны железного занавеса сейчас идут камлание и призвание духа Лобачевского: как же соединить в одной точке две непересекающиеся прямые, на одну из... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:00:00+03:00

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По обе стороны железного занавеса сейчас идут камлание и призвание духа Лобачевского: как же соединить в одной точке две непересекающиеся прямые, на одну из которых насажен "Трамп — миротворец и нобелевский лауреат", а на другую — "Трамп — повелитель "Пэтриотов"? Это занятие чрезвычайно интересное, но бессмысленное, потому что этих трампов не существует, а существует один-единственный: "Трамп-торговец". И это не оскорбление, а профессиональный термин.Многие помнят заявление посла США в НАТО Мэттью Уитакера о том, что США больше не будут отправлять "неограниченное количество долларов налогоплательщиков на защиту Украины", но мало кто обратил внимание на постскриптум: "В случае продолжения военного конфликта Соединенные Штаты вооружат Киев, но бремя расходов будет нести Европа, и это (внимание!) отличный шаг к окончательному завершению этой войны".Добавим к свежему фаршу щепотку ароматных специй от анонимного чиновника Белого дома, который рассказал изданию Politico, что "Трамп считает, что Россия победит, вопрос в том, сколько времени это займет", и получим на выходе прекрасную киевскую котлету. Вернее, много-много котлет из долларовых банкнот."Отличное окончание войны" для Трампа — не просто выйти из нее, а выйти в плюсе, желательно с коэффициентом х100. И, судя по всему, его "дембельский аккорд" идет по плану.Как мы уже увидели, Большой Дональд красиво соскочил с финансирования Украины и в месте приземления сразу открыл торговый павильон с вывеской на европейском языке: "Американски оружий. В долг не даем". Девелоперская чуйка не подвела: туда сразу выстроилась очередь из жаждущих, которые начали тыкать пальцем в красочное меню.В качестве аперитива европейцы выбрали 17 батарей ЗРК Patriot, затем дозаказали ракеты средней дальности, боеприпасы для гаубиц и ракеты класса "воздух — воздух", а в качестве горячего попросили принести ракетные комплексы MRC Typhon с возможностью запуска крылатых ракет "Томагавк".Несмотря на то, что до этого в рекламном ролике Трамп на фоне бодрой музыки расписывал, что те же "Пэтриоты" будут поставлены "очень быстро" и они уже стоят под парами чуть ли не за поворотом, официанты скорбно сообщили, что все же придется подождать: фритюрница сломалась. Со ссылкой на американского военного чиновника издание Politico сообщило, что "поставки нового оружия Украине через НАТО могут занять несколько лет", а Military Watch Magazine утверждает, что "острая нехватка систем в Соединенных Штатах, как ожидается, гарантирует, что в обозримом будущем поставок не будет".Иными словами, у Трампа торговля пошла очень бойко, но не живым оружием, а контрактами: утром — деньги, через пару лет вечером — стулья. При этом никто и нигде с американской стороны не обещал, что оружие будет продаваться Европе по себестоимости или по божеской цене. Разве для этого Трамп затевал всю эту катавасию? По мнению ошалевших европейских обозревателей, американцы могут теперь объявить Европе любые (!) цены — и европейцы будут грызть кактус, но покупать. Для любознательных почемучек: на данный момент стоимость одной батареи Patriot составляет 2,5 миллиарда долларов плюс в среднем 50 миллионов за один боекомплект. Но что-то подсказывает, что в штаб-квартирах главных военных производителей США уже заляпаны потолки, с которых прямо сейчас берутся новые смешные цены.Ставки букмекеров и стоимость акций американского ВПК подстегиваются тонко спланированным дефицитом: по расчетам специалистов, собирать боекомплект для 17 батарей "Пэтриотов" — минимум 2,5 года, а выпулить его под ноль можно легко за восемь-десять налетов ВКС России на Киев.Иначе говоря, европейцы очень хотели продолжения войны — и они его получили, только теперь война эта будет для них не просто дорогой, а заоблачно, беспредельно дорогой, и ценники будут меняться американцами каждый день. Если принять во внимание и ранее существовавший многократный разрыв в себестоимости производства оружия между Россией и коллективным Западом, то теперь без всяких преувеличений европейцы будут воевать руками ВСУ оружием из чистого золота с инкрустациями из бриллиантов размером с лошадиную голову (где-то в своей золотой могиле неистово бьется от зависти царь Мидас).Надолго ли хватит у атамана Грициана "золотого запасу", чтобы таки попытаться "нанести России стратегическое поражение"?Это мы узнаем очень скоро.А пока на фоне "золотого ультиматума" русская армия идет вперед, не сбавляя темпа, а удары по Украине как шли, так и идут, не прекращаясь ни на секунду. Не дожидаясь загулявших "Пэтриотов", наши бойцы вчера размочалили на атомы две красивые немецкие установки ЗРК IRIS-T. Целый ряд "неприступных фортеций" ВСУ находится под угрозой окружения, и в Киеве уже приняли решение срочно переносить запасную линию оборону подальше на запад. В рядах ВСУ в связи с неприличным уровнем дезертирства среди насильно бусифицированных (до 70 процентов) зреет и пышно колосится зрада. При этом западные аналитики хором приходят к выводу, что при любых объемах западного оружия любой километраж новых укреплений не имеет смысла без людей, готовых и способных их удерживать.В итоге европейская мечта "убьем на Украине как можно больше русских, а потом заберем у России все ресурсы и деньги" на наших глазах превращается в зеркальную противоположность: украинские кладбища трещат по швам, а европейские кошельки сохнут не по дням, а по часам.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер написал, что с учетом полного перехвата инициативы "русские были бы глупцами, если бы согласились на прекращение огня". Но даже сейчас Россия не отказывается от переговоров (с учетом признания реалий на земле).Как вчера заявил замглавы МИД Сергей Рябков, Россия готова договариваться, но "не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы". Ну а если готовность России договариваться не будет находить отклика, "поставленные цели продолжат достигаться в рамках СВО". И никакие золотые, серебряные и бриллиантовые "Пэтриоты" в любых товарных количествах нас не остановят.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html

https://ria.ru/20250715/bouz-2029220351.html

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аналитика, россия, украина, сша, дональд трамп