https://ria.ru/20250716/tramp--2029494037.html

Экс-советник Трампа прокомментировал его решение поставлять Patriot Украине

Экс-советник Трампа прокомментировал его решение поставлять Patriot Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Экс-советник Трампа прокомментировал его решение поставлять Patriot Украине

Решение президента США Дональда Трампа поставлять Украине системы Patriot на деньги европейских союзников не свидетельствует о том, что он встал на строну... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:29:00+03:00

2025-07-16T15:29:00+03:00

2025-07-16T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа поставлять Украине системы Patriot на деньги европейских союзников не свидетельствует о том, что он встал на строну Украины или сменил стратегию, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон В среду Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит, купив новые ракеты у США. "Я думаю, что нельзя сказать, что теперь он (Трамп - ред.) действительно на стороне Украины... это решение, безусловно, не означает реального изменения стратегии. Кажется, что многие так думают, но они ошибаются. И, к сожалению, Украине также не следует думать, что она может рассчитывать на Трампа в будущем... То, что он сейчас поддерживает Украину с помощью систем Patriot, просто показывает, что этот вопрос его раздражает", - заявил Болон в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он отметил, что такое решение Трампа точно не является "поворотным пунктом" в политике американского президента в отношении Украины. Кроме того, экс-советник не исключил, что Трамп теперь может воспользоваться вопросом поставок Patriot в качестве инструмента давления в споре о пошлинах. "Вполне возможно, что он пытается как-то увязать военную поддержку со своими требованиями в связи с пошлинами", - добавил Болтон. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029274680.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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