Экс-советник Трампа прокомментировал его решение поставлять Patriot Украине
Экс-советник Болтон: Трамп не сменил стратегии, решив поставлять Patriot Киеву
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа поставлять Украине системы Patriot на деньги европейских союзников не свидетельствует о том, что он встал на строну Украины или сменил стратегию, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон
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"Я думаю, что нельзя сказать, что теперь он (Трамп - ред.) действительно на стороне Украины... это решение, безусловно, не означает реального изменения стратегии. Кажется, что многие так думают, но они ошибаются. И, к сожалению, Украине также не следует думать, что она может рассчитывать на Трампа в будущем... То, что он сейчас поддерживает Украину с помощью систем Patriot, просто показывает, что этот вопрос его раздражает", - заявил Болон в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Он отметил, что такое решение Трампа точно не является "поворотным пунктом" в политике американского президента в отношении Украины.
Кроме того, экс-советник не исключил, что Трамп теперь может воспользоваться вопросом поставок Patriot в качестве инструмента давления в споре о пошлинах.
"Вполне возможно, что он пытается как-то увязать военную поддержку со своими требованиями в связи с пошлинами", - добавил Болтон.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.