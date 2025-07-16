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WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины

WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины - РИА Новости, 16.07.2025

WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу купить вдвое больше систем Patriot для Киева, чем планировалось, сообщила Wall Street Journal. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:14:00+03:00

2025-07-16T10:14:00+03:00

2025-07-16T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу купить вдвое больше систем Patriot для Киева, чем планировалось, сообщила Wall Street Journal."Трамп в ходе спонтанного звонка Мерцу предложил продать (Берлину для передачи Украине. — Прим. ред.) не две, а пять систем Patriot. Лидер Германии немедленно согласился, хотя ему нужно обсудить финансирование с другими европейскими лидерами", — пишет газета со ссылкой на источники.Издание утверждает, что телефонный разговор состоялся 11 июля, в ходе него глава Белого дома принял предложение использовать немецкие средства на покупку американского оружия для ВСУ.Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву ЗРК Patriot займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном. Он уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве систем, которые планируют передать.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029374790.html

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