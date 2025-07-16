https://ria.ru/20250716/telo-2029436742.html

Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит

Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит - РИА Новости, 16.07.2025

Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит

Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:35:00+03:00

2025-07-16T12:35:00+03:00

2025-07-16T13:00:00+03:00

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новосибирский район

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.В среду утром произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека."Сотрудники МЧС России, спасатели города и региона продолжают аварийно-спасательные работы на месте хлопка газовоздушной смеси. Во время разбора завалов из-под плит извлекли тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении. В работах задействованы 86 человек и 27 единиц техники, также к месту следуют спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России.На базе местного дома культуры развернут пункт временного размещения, с жильцами дома и их родственниками работают психологи МЧС.

https://ria.ru/20250716/dtp--2029416711.html

новосибирская область

россия

новосибирский район

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Работа МЧС на месте взрыва газа в Новосибирской области Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России. В среду утром произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. 2025-07-16T12:35 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирский район