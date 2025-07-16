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Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит
Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит - РИА Новости, 16.07.2025
Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит
Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:35:00+03:00
2025-07-16T12:35:00+03:00
2025-07-16T13:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.В среду утром произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека."Сотрудники МЧС России, спасатели города и региона продолжают аварийно-спасательные работы на месте хлопка газовоздушной смеси. Во время разбора завалов из-под плит извлекли тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении. В работах задействованы 86 человек и 27 единиц техники, также к месту следуют спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России.На базе местного дома культуры развернут пункт временного размещения, с жильцами дома и их родственниками работают психологи МЧС.
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Работа МЧС на месте взрыва газа в Новосибирской области
Тело погибшего мужчины извлекли из-под плит во время разбора завалов в многоквартирном доме в Новосибирской области, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России. В среду утром произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека.
2025-07-16T12:35
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирский район
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новосибирский район
Тело погибшего при взрыве газа в Новосибирской области извлекли из-под плит
В Новосибирской области при разборе завалов дома извлекли тело погибшего мужчины