https://ria.ru/20250716/telefon-2029386499.html

Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут

Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут - РИА Новости, 16.07.2025

Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут

Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:38:00+03:00

2025-07-16T09:38:00+03:00

2025-07-16T09:45:00+03:00

госдума рф

общество

антон немкин (депутат)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать её другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки", - сказал он.Он также пояснил, что передача номера ребёнку не нарушает закон, так как дети входят в перечень "близких родственников" по Семейному кодексу.По его словам, нововведение призвано пресечь практику массовой передачи "левых" номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам."Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим — особенно для предпринимателей и компаний. При этом кратковременная передача телефона с сим-картой, например, чтобы позвонить с чужого телефона, штрафом не наказывается", - подчеркнул он.По словам Немкина, в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не является административным правонарушением."Так что дать кому-то позвонить с вашего телефона или воспользоваться интернетом — не нарушение", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250701/svyaz-2026408477.html

https://ria.ru/20250602/smartfon-2020495536.html

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госдума рф, общество, антон немкин (депутат)