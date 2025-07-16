https://ria.ru/20250716/telefon-2029386499.html
Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут
Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут - РИА Новости, 16.07.2025
Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут
Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:38:00+03:00
2025-07-16T09:38:00+03:00
2025-07-16T09:45:00+03:00
госдума рф
общество
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать её другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки", - сказал он.Он также пояснил, что передача номера ребёнку не нарушает закон, так как дети входят в перечень "близких родственников" по Семейному кодексу.По его словам, нововведение призвано пресечь практику массовой передачи "левых" номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам."Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим — особенно для предпринимателей и компаний. При этом кратковременная передача телефона с сим-картой, например, чтобы позвонить с чужого телефона, штрафом не наказывается", - подчеркнул он.По словам Немкина, в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не является административным правонарушением."Так что дать кому-то позвонить с вашего телефона или воспользоваться интернетом — не нарушение", - отметил депутат.
https://ria.ru/20250701/svyaz-2026408477.html
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госдума рф, общество, антон немкин (депутат)
Госдума РФ, Общество, Антон Немкин (депутат)
Депутат ГД: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут
Депутат ГД Немкин: за передачу телефона с sim-картой ребенку штрафовать не будут
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать её другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки", - сказал он.
Он также пояснил, что передача номера ребёнку не нарушает закон, так как дети входят в перечень "близких родственников" по Семейному кодексу.
По его словам, нововведение призвано пресечь практику массовой передачи "левых" номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин
добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам.
"Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим — особенно для предпринимателей и компаний. При этом кратковременная передача телефона с сим-картой, например, чтобы позвонить с чужого телефона, штрафом не наказывается", - подчеркнул он.
По словам Немкина, в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не является административным правонарушением.
"Так что дать кому-то позвонить с вашего телефона или воспользоваться интернетом — не нарушение", - отметил депутат.