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На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек - РИА Новости, 16.07.2025
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек
На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:04:00+03:00
2025-07-16T10:04:00+03:00
2025-07-16T10:41:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек. Расследование по уголовному делу продолжается," — говорится в релизе.В МЧС подтвердили, что выживших при падении воздушного судна нет.Крушение вертолета
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
хабаровский край
россия
охотск
магадан
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
2025-07-16T10:04
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происшествия, хабаровский край, россия, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магадан
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек
На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела 5 человек