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На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек - РИА Новости, 16.07.2025
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10:04 16.07.2025 (обновлено: 10:41 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tela-2029392068.html
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек - РИА Новости, 16.07.2025
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек
На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
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происшествия
хабаровский край
россия
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек. Расследование по уголовному делу продолжается," — говорится в релизе.В МЧС подтвердили, что выживших при падении воздушного судна нет.Крушение вертолета
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
хабаровский край
россия
охотск
магадан
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
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происшествия, хабаровский край, россия, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магадан
На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек

На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела 5 человек

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале.
"Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек. Расследование по уголовному делу продолжается," — говорится в релизе.
В МЧС подтвердили, что выживших при падении воздушного судна нет.

Крушение вертолета

  • Ми-8 исчез вечером в понедельник, когда летел из Охотска в Магадан к месту дислокации после ремонта.
  • Обломки судна нашли в среду в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте.
  • Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
  • Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС уточнили, что сигнала бедствия также не было.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
14 июля, 14:54
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияОхотскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магадан
 
 
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