https://ria.ru/20250716/tela-2029392068.html

На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек

На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек - РИА Новости, 16.07.2025

На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек

На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:04:00+03:00

2025-07-16T10:04:00+03:00

2025-07-16T10:41:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

охотск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магадан

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек. Расследование по уголовному делу продолжается," — говорится в релизе.В МЧС подтвердили, что выживших при падении воздушного судна нет.Крушение вертолета

https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html

хабаровский край

россия

охотск

магадан

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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае. 2025-07-16T10:04 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, россия, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан