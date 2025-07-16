https://ria.ru/20250716/teatr-2029451593.html

Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона

Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона - РИА Новости, 16.07.2025

Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона

Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:42:00+03:00

2025-07-16T13:42:00+03:00

2025-07-16T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч человек. В репертуаре появились семь ярких новых проектов, среди которых — авторские работы Константина Богомолова и работы выпускников режиссерской лаборатории.Главная премьера сезона — "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши". Для этого спектакля Константин Богомолов написал оригинальный текст.В репертуар также вошли "Чайка с продолжением" в его постановке и "Калина красная" Марины Брусникиной.На Сцене "Мельников" представили четыре новых спектакля. Среди них "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева в режиссуре Антона Оконешникова. А также —проект для юных зрителей "Лукич", сценическая версия "Капитанской дочки" Александра Крымова и "Дети солнца" в постановке Лизы Дороничевой.Все постановки подготовлены в рамках лаборатории "Поиск героя" — совместной инициативы Сцены "Мельников" и Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.В труппу театра вошли три выпускника Школы-студии МХАТ."Еще один театральный сезон стал частью нашей общей истории. Спасибо зрителям за то, что были с нами в одном ритме — смеялись, переживали, но всегда оставались до последнего поклона. Актерам и команде — за чудеса на сцене и за кулисами, за бессонные ночи, терпение и вдохновение, — заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. — До встречи в новом сезоне, где будет еще больше премьер и неожиданных проектов".Летом артисты Театра на Бронной примут участие в программе фестиваля "Театральный бульвар": 21 августа будет показан спектакль "Женщина-змея". А 29 августа состоится концерт группы TERELYA (солистка Анастасия Тереля).Новый театральный сезон откроется 22 августа спектаклем "Гамлет in Moscow".Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.

https://ria.ru/20250531/bogomolov-2020015746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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