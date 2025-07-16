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Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/teatr-2029451593.html
Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона
Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона - РИА Новости, 16.07.2025
Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона
Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:42:00+03:00
2025-07-16T13:42:00+03:00
культура
театр
театр на бронной
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москва
константин богомолов
спектакль
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч человек. В репертуаре появились семь ярких новых проектов, среди которых — авторские работы Константина Богомолова и работы выпускников режиссерской лаборатории.Главная премьера сезона — "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши". Для этого спектакля Константин Богомолов написал оригинальный текст.В репертуар также вошли "Чайка с продолжением" в его постановке и "Калина красная" Марины Брусникиной.На Сцене "Мельников" представили четыре новых спектакля. Среди них "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева в режиссуре Антона Оконешникова. А также —проект для юных зрителей "Лукич", сценическая версия "Капитанской дочки" Александра Крымова и "Дети солнца" в постановке Лизы Дороничевой.Все постановки подготовлены в рамках лаборатории "Поиск героя" — совместной инициативы Сцены "Мельников" и Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.В труппу театра вошли три выпускника Школы-студии МХАТ."Еще один театральный сезон стал частью нашей общей истории. Спасибо зрителям за то, что были с нами в одном ритме — смеялись, переживали, но всегда оставались до последнего поклона. Актерам и команде — за чудеса на сцене и за кулисами, за бессонные ночи, терпение и вдохновение, — заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. — До встречи в новом сезоне, где будет еще больше премьер и неожиданных проектов".Летом артисты Театра на Бронной примут участие в программе фестиваля "Театральный бульвар": 21 августа будет показан спектакль "Женщина-змея". А 29 августа состоится концерт группы TERELYA (солистка Анастасия Тереля).Новый театральный сезон откроется 22 августа спектаклем "Гамлет in Moscow".Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.
https://ria.ru/20250531/bogomolov-2020015746.html
https://ria.ru/20250623/teatr-2024870809.html
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театр, театр на бронной, новости культуры, москва, константин богомолов, спектакль
Культура, Театр, Театр на Бронной, Новости культуры, Москва, Константин Богомолов, Спектакль
Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона

Константин Богомолов подвел итоги сезона Театра на Бронной и Сцены "Мельников"

© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Капитанская дочка, Театр на Бронной - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч человек. В репертуаре появились семь ярких новых проектов, среди которых — авторские работы Константина Богомолова и работы выпускников режиссерской лаборатории.
Главная премьера сезона — "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши". Для этого спектакля Константин Богомолов написал оригинальный текст.
Сцена из спектакля Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши в Театре на Бронной - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Умная провокация Богомолова: чем зацепит "Смерть Тузенбаха" на Бронной
31 мая, 08:00
В репертуар также вошли "Чайка с продолжением" в его постановке и "Калина красная" Марины Брусникиной.
На Сцене "Мельников" представили четыре новых спектакля. Среди них "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева в режиссуре Антона Оконешникова. А также —проект для юных зрителей "Лукич", сценическая версия "Капитанской дочки" Александра Крымова и "Дети солнца" в постановке Лизы Дороничевой.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Капитанская дочка, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Чайка с продолжением, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Лукич, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
4 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Калина красная, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
5 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
Сцена из спектакля Дети солнца, Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
6 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
Сцена из спектакля А зори здесь тихие..., Театр на Бронной
Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
7 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной

Сцена из спектакля Чайка с продолжением, Театр на Бронной

Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной

© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
8 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Спектакль "Лукич", Театр на Бронной

Сцена из спектакля Лукич, Театр на Бронной

Спектакль "Лукич", Театр на Бронной

© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
9 из 9
Сцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 9
Сцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 9
Сцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 9
Сцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
4 из 9
Сцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
5 из 9
Сцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
6 из 9
Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
7 из 9

Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной

© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
8 из 9

Спектакль "Лукич", Театр на Бронной

© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
9 из 9
Все постановки подготовлены в рамках лаборатории "Поиск героя" — совместной инициативы Сцены "Мельников" и Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.
В труппу театра вошли три выпускника Школы-студии МХАТ.
Спектакль Волшебная гора - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Театр будущего: студенческая "Волшебная гора" покорила Сцену "Мельников"
23 июня, 16:03
"Еще один театральный сезон стал частью нашей общей истории. Спасибо зрителям за то, что были с нами в одном ритме — смеялись, переживали, но всегда оставались до последнего поклона. Актерам и команде — за чудеса на сцене и за кулисами, за бессонные ночи, терпение и вдохновение, — заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. — До встречи в новом сезоне, где будет еще больше премьер и неожиданных проектов".
Летом артисты Театра на Бронной примут участие в программе фестиваля "Театральный бульвар": 21 августа будет показан спектакль "Женщина-змея". А 29 августа состоится концерт группы TERELYA (солистка Анастасия Тереля).
Новый театральный сезон откроется 22 августа спектаклем "Гамлет in Moscow".
Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.
Показ спектакля А зори здесь тихие… - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Константин Богомолов заявил о новом манифесте — на Сцене "Мельников"
15 мая, 09:30
 
КультураТеатрТеатр на БроннойНовости культурыМоскваКонстантин БогомоловСпектакль
 
 
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