Семь премьер и 140 тысяч зрителей: Театр на Бронной подвел итоги сезона
Константин Богомолов подвел итоги сезона Театра на Бронной и Сцены "Мельников"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Театр на Бронной завершил очередной сезон, представив 334 спектакля на двух сценах — основной и новой площадке "Мельников". Зрителями постановок стали 140 тысяч человек. В репертуаре появились семь ярких новых проектов, среди которых — авторские работы Константина Богомолова и работы выпускников режиссерской лаборатории.
Главная премьера сезона — "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши". Для этого спектакля Константин Богомолов написал оригинальный текст.
В репертуар также вошли "Чайка с продолжением" в его постановке и "Калина красная" Марины Брусникиной.
На Сцене "Мельников" представили четыре новых спектакля. Среди них "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева в режиссуре Антона Оконешникова. А также —проект для юных зрителей "Лукич", сценическая версия "Капитанской дочки" Александра Крымова и "Дети солнца" в постановке Лизы Дороничевой.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
4 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
5 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
6 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
7 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
8 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
Спектакль "Лукич", Театр на Бронной
Спектакль "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
9 из 9
Сцена из спектакля "Капитанская дочка", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 9
Сцена из спектакля "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 9
Сцена из спектакля "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 9
Сцена из спектакля "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
4 из 9
Сцена из спектакля "Калина красная", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
5 из 9
Сцена из спектакля "Дети солнца", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
6 из 9
Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
7 из 9
Спектакль "Чайка с продолжением", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
8 из 9
Спектакль "Лукич", Театр на Бронной
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
9 из 9
Все постановки подготовлены в рамках лаборатории "Поиск героя" — совместной инициативы Сцены "Мельников" и Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.
В труппу театра вошли три выпускника Школы-студии МХАТ.
"Еще один театральный сезон стал частью нашей общей истории. Спасибо зрителям за то, что были с нами в одном ритме — смеялись, переживали, но всегда оставались до последнего поклона. Актерам и команде — за чудеса на сцене и за кулисами, за бессонные ночи, терпение и вдохновение, — заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. — До встречи в новом сезоне, где будет еще больше премьер и неожиданных проектов".
Летом артисты Театра на Бронной примут участие в программе фестиваля "Театральный бульвар": 21 августа будет показан спектакль "Женщина-змея". А 29 августа состоится концерт группы TERELYA (солистка Анастасия Тереля).
Новый театральный сезон откроется 22 августа спектаклем "Гамлет in Moscow".
Генеральный информационный партнер Театра на Бронной – РИА Новости.