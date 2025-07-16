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В реке в ЛНР нашли тайник диверсантов с иностранным оружием
В реке в ЛНР нашли тайник диверсантов с иностранным оружием - РИА Новости, 16.07.2025
В реке в ЛНР нашли тайник диверсантов с иностранным оружием
Пулемет иностранного производства и боеприпасы к нему обнаружили в реке в одном из районов ЛНР, по предварительным данным, схрон организовали диверсанты,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:56:00+03:00
2025-07-16T10:56:00+03:00
2025-07-16T10:56:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Пулемет иностранного производства и боеприпасы к нему обнаружили в реке в одном из районов ЛНР, по предварительным данным, схрон организовали диверсанты, сообщил РИА Новости сапер военной комендатуры ЛНР с позывным "Лесник". "Поступил звонок из штаба обороны военной комендатуры Луганской Народной Республики, саперная группа выехала на место предполагаемого схрона. При дальнейших действиях саперами был обнаружен пулемет с боеприпасами", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что пулемет, как и боеприпасы к нему, иностранного производства. По словам сапера, оружие пролежало в реке не так долго, так как на нем даже не появилась ржавчина. В военной комендатуре уточнили, что данное вооружение, вероятнее всего, планировали использовать для диверсий на территории республики.
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
В реке в ЛНР нашли тайник диверсантов с иностранным оружием
В реке в одном из районов ЛНР обнаружили тайник диверсантов