Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/svoboda-2029487674.html
Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену
Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену - РИА Новости, 16.07.2025
Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену
Колумбийский лидер Густаво Петро, критикуя миграционную политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что Статую Свободы нужно перенести в его... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:57:00+03:00
2025-07-16T14:57:00+03:00
в мире
сша
колумбия
нью-йорк (город)
густаво петро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/09/1556230923_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_26077e597f3081852f013948d606dcd0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро, критикуя миграционную политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что Статую Свободы нужно перенести в его страну. Его выступление транслировалось на YouTube-канале администрации президента Колумбии. "Давайте же договоримся по поводу свободы и демократии! Если нет, то тогда надо перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в Картахену", - сказал политик, пояснив, что возле Картахены было основано первое свободное поселение темнокожих во всей Америке под названием Сан-Басилио-де-Паленке. При этом Петро указал, что к депортируемым из США колумбийцам относятся, как к рабам, а также сообщил об имеющихся проявлениях расизма в отношении его соотечественников.. "Они считают, что мы неполноценны, и думают, что, поскольку они белые, то они - высшая раса. Только Гитлер так думал", - сказал Петро. Также он назвал центр предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, получивший известность как "Аллигаторовый Алькатрас", "преступлением против человечности". В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
https://ria.ru/20250423/kolumbiya-2012866558.html
сша
колумбия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/09/1556230923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_552d3eeec95af97068302d5493b08278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, нью-йорк (город), густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Нью-Йорк (город), Густаво Петро, Дональд Трамп
Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену

Лидер Колумбии Петро призвал перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в Картахену

© РИА Новости / Вера Монахова | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в США
Статуя Свободы в США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Вера Монахова
Перейти в медиабанк
Статуя Свободы в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро, критикуя миграционную политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что Статую Свободы нужно перенести в его страну.
Его выступление транслировалось на YouTube-канале администрации президента Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам
27 января, 04:40
"Давайте же договоримся по поводу свободы и демократии! Если нет, то тогда надо перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в Картахену", - сказал политик, пояснив, что возле Картахены было основано первое свободное поселение темнокожих во всей Америке под названием Сан-Басилио-де-Паленке.
При этом Петро указал, что к депортируемым из США колумбийцам относятся, как к рабам, а также сообщил об имеющихся проявлениях расизма в отношении его соотечественников..
«
"Они считают, что мы неполноценны, и думают, что, поскольку они белые, то они - высшая раса. Только Гитлер так думал", - сказал Петро.
Также он назвал центр предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, получивший известность как "Аллигаторовый Алькатрас", "преступлением против человечности".
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
23 апреля, 02:58
 
В миреСШАКолумбияНью-Йорк (город)Густаво ПетроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала