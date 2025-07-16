https://ria.ru/20250716/svoboda-2029487674.html

Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену

Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену - РИА Новости, 16.07.2025

Президент Колумбии призвал перенести Статую Свободы в Картахену

Колумбийский лидер Густаво Петро, критикуя миграционную политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что Статую Свободы нужно перенести в его... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:57:00+03:00

2025-07-16T14:57:00+03:00

2025-07-16T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро, критикуя миграционную политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что Статую Свободы нужно перенести в его страну. Его выступление транслировалось на YouTube-канале администрации президента Колумбии. "Давайте же договоримся по поводу свободы и демократии! Если нет, то тогда надо перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в Картахену", - сказал политик, пояснив, что возле Картахены было основано первое свободное поселение темнокожих во всей Америке под названием Сан-Басилио-де-Паленке. При этом Петро указал, что к депортируемым из США колумбийцам относятся, как к рабам, а также сообщил об имеющихся проявлениях расизма в отношении его соотечественников.. "Они считают, что мы неполноценны, и думают, что, поскольку они белые, то они - высшая раса. Только Гитлер так думал", - сказал Петро. Также он назвал центр предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, получивший известность как "Аллигаторовый Алькатрас", "преступлением против человечности". В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, колумбия, нью-йорк (город), густаво петро, дональд трамп