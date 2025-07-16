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ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР

ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР

Солдаты ВС РФ сбросами дронов уничтожили технику ВСУ, в том числе танк и бронеавтомобиль Humvee американского производства, под населенным пунктом Шевченко в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:35:00+03:00

2025-07-16T20:35:00+03:00

2025-07-16T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Солдаты ВС РФ сбросами дронов уничтожили технику ВСУ, в том числе танк и бронеавтомобиль Humvee американского производства, под населенным пунктом Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Радио" "Северо-западнее населенного пункта Шевченко в ДНР была обнаружена и уничтожена техника ВСУ с помощью дронов. Среди уничтоженной техники противника был танк и американский бронеавтомобиль Humvee", - рассказал боец. Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html

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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины