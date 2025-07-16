Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/svo-2029565271.html
ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР
ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР
Солдаты ВС РФ сбросами дронов уничтожили технику ВСУ, в том числе танк и бронеавтомобиль Humvee американского производства, под населенным пунктом Шевченко в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:35:00+03:00
2025-07-16T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906860239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_716146aaa1ae4a7bbd216d1ddf90091d.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Солдаты ВС РФ сбросами дронов уничтожили технику ВСУ, в том числе танк и бронеавтомобиль Humvee американского производства, под населенным пунктом Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Радио" "Северо-западнее населенного пункта Шевченко в ДНР была обнаружена и уничтожена техника ВСУ с помощью дронов. Среди уничтоженной техники противника был танк и американский бронеавтомобиль Humvee", - рассказал боец. Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение бронеавтомобиля Humvee на Купянском направлении
Бойцы ЗВО барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта
2025-07-16T20:35
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906860239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c869ebd19e9920a94070386384d6c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику ВСУ под Шевченко в ДНР

ВС России сбросами дронов уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Солдаты ВС РФ сбросами дронов уничтожили технику ВСУ, в том числе танк и бронеавтомобиль Humvee американского производства, под населенным пунктом Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Радио"
"Северо-западнее населенного пункта Шевченко в ДНР была обнаружена и уничтожена техника ВСУ с помощью дронов. Среди уничтоженной техники противника был танк и американский бронеавтомобиль Humvee", - рассказал боец.
Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
По сообщениям издания Le Figaro, потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
Российские бойцы в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала