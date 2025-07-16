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Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации - РИА Новости, 16.07.2025
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Надежные люди
 
19:44 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/svo-2029558138.html
Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации
Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации - РИА Новости, 16.07.2025
Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации
Калужская область отправила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль, рации, масксети и медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:44:00+03:00
2025-07-16T19:44:00+03:00
надежные люди
калужская область
владислав шапша
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Калужская область отправила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль, рации, масксети и медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша. Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область помогает землякам выполнять боевые задачи. "Еще один запрос подразделений, в которых сражаются калужане, выполнен. Доставили бойцам на сватово-кременном и луганском направлениях очередную помощь. Высокопроходимый автомобиль, стройматериалы, металл, рации, спецоборудование, маскировочные сети, медикаменты", - сообщил губернатор. Он выразил благодарность всем причастным к формированию и отправке груза "за поддержку защитников Родины".
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калужская область, владислав шапша, сво
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша, СВО
Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации

Калужская область направила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль и рации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Калужская область отправила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль, рации, масксети и медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область помогает землякам выполнять боевые задачи.
"Еще один запрос подразделений, в которых сражаются калужане, выполнен. Доставили бойцам на сватово-кременном и луганском направлениях очередную помощь. Высокопроходимый автомобиль, стройматериалы, металл, рации, спецоборудование, маскировочные сети, медикаменты", - сообщил губернатор.
Он выразил благодарность всем причастным к формированию и отправке груза "за поддержку защитников Родины".
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Надежные людиКалужская областьВладислав ШапшаСВО
 
 
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