https://ria.ru/20250716/svo-2029558138.html

Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации

Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации - РИА Новости, 16.07.2025

Калужская область направила в зону СВО высокопроходимый автомобиль и рации

Калужская область отправила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль, рации, масксети и медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:44:00+03:00

2025-07-16T19:44:00+03:00

2025-07-16T19:44:00+03:00

надежные люди

калужская область

владислав шапша

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Калужская область отправила бойцам на СВО высокопроходимый автомобиль, рации, масксети и медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша. Шапша написал в своем Telegram-канале, что Калужская область помогает землякам выполнять боевые задачи. "Еще один запрос подразделений, в которых сражаются калужане, выполнен. Доставили бойцам на сватово-кременном и луганском направлениях очередную помощь. Высокопроходимый автомобиль, стройматериалы, металл, рации, спецоборудование, маскировочные сети, медикаменты", - сообщил губернатор. Он выразил благодарность всем причастным к формированию и отправке груза "за поддержку защитников Родины".

https://ria.ru/20250716/sever-2029460628.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, сво